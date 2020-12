Nuove risorse per la messa in sicurezza del territorio: Andria ammessa con tre progetti

Grazie a un incremento di 300milioni di euro per l’anno 2020 dei contributi agli enti locali per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, con Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre scorso è stato pubblicato l’elenco dei beneficiari di tale misura.

Tra gli enti ammessi rientra anche il Comune di Andria con tre progetti: canale smaltimento acque meteoriche per la messa in sicurezza idraulica dell’area interessata dal PRU di San Valentino, i lavori di rifacimento del collettore fognario di via De Gasperi e corso Cavour e la manutenzione straordinaria degli impalcati della tangenziale. I contributi riconosciuti sono, rispettivamente, di euro 56.800, euro 44.500 ed euro 61.000.

Gli enti locali assegnatari del contributo sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto. In caso di inosservanza del termine, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno e con le medesime modalità il Ministero provvederà a recuperare le quote del contributo non utilizzate per la realizzazione dell’attività progettuale finanziata.

Inoltre, il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, dove gli interventi sono classificati come "Sviluppo capacità progettuale".

Una boccata di ossigeno per la nostra città che potrà risolvere alcune problematiche a cui, da anni, non è stata mai trovata una soluzione.