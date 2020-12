Connessione internet nelle scuole, il Comitato genitori lamenta disservizi ma arriva la replica

La denuncia di un presunto disservizio e la pronta risposta della Dirigente reggente alle polemiche: il Comitato Genitori Andriesi, nella persona di Rosa Di Candia, si è fatto portavoce presso la nostra redazione di un problema che riguarderebbe il 3° circolo didattico "Cotugno". «Quando Emiliano - ha dichiarato la sig.ra Di Candia - pubblicò l'ordinanza a proposito della didattica a distanza, nel plesso "Della Vittoria" non c'era la connessione internet con wi-fi. Io stessa mi sono recata in qualità di membro del direttivo comitato genitori a scuola per parlare con la dirigente e mi fu detto di mandare una mail: via mail quindi ho fatto richiesta ma non c'è stata mai risposta per questa cosa. Intanto i genitori continuavano a sollecitare il disservizio della mancanza della connessione a scuola: ora a scuola ci sono i pocket, ma io mi chiedo cosa ha fatto la scuola da giugno scorso per non avere un supporto alla rete wifi? Mercoledì addirittura le maestre hanno dovuto usare i loro cellulari perché questi pocket forniti dalla scuola non funzionavano».

Ma la Dirigente reggente, Maria Teresa Natale, interpellata dalla nostra redazione, respinge le accuse al mittente e ricostruisce con precisione certosina i passaggi: il suo incarico di reggenza, emanato dal Provveditorato. fa data dal 24 settembre scorso, quindi per tutta l'estate il 3° circolo è stato senza la Dirigente, Dora Guarino, in congedo per motivi personali. Il contratto per la linea fissa e internet del 3° circolo è scaduto a maggio scorso e la Dirigente Guarino stava approntando i provvedimenti per un nuovo servizio di fornitura, più efficiente in vista proprio della possibilità della Dad, ma non è stato possibile portare a termine la procedura. Dopo l'estate, i fondi del Decreto Rilancio vengono impegnati e spesi per l'acquisto di gel disinfettanti, segnaletica ecc, con termine ultimo al 30 settembre: la Dirigente reggente, quindi, in pochi giorni a disposizione senza conoscere la nuova realtà scolastica, non ha potuto modificare le richieste già in atto né aggiungere altre voci di spesa, trovando gli atti già approntati nelle more della sua nomina. Ricordiamo comunque che, almeno fino al 28 ottobre scorso, la scuola primaria si svolgeva in presenza: per questo si stava cercando di ripristinare la linea e potenziarla come nelle intenzioni della Guarino. Poi la nuova ordinanza di Emiliano, le classi vanno in Dad, con i docenti che si connettono da casa, e la scuola si attiva per recuperare almeno le sim per i web pocket, cioè i cubotti che garantiscono la connessione per ogni classe. Nel corso di un collegio docenti, viene formalizzata anche la decisione delle insegnanti di supportare la dirigente nella scelta di comprare tali dispositivi con fondi scolastici, senza chiedere contributi ai genitori. L'ordine parte il 18 novembre, entro una quindicina di giorni la consegna e il collaudo, e il servizio va a regime nei plessi interessati, con tempi tecnici dettati dal gestore delle schede dati. Per il giorno citato dalla sig.ra De Candia, mercoledì 9 dicembre, il disservizio è stato legato alla rete mobile su cui poggiano le sim, la Wind-tre, che in tutto il quartiere in cui insiste la scuola ha avuto problemi di sovraccarico di reti.

Un caso singolo e circoscritto a poche ore, dunque, e non un disservizio generalizzato, in una situazione particolare e contingente, non risolvibile in maniera semplice: nel frattempo, con i tempi della burocrazia italiana, la scuola sta provvedendo a investire tutte le risorse possibili per garantire la sua azione educativa, pur nell'incertezza normativa, tra cui proprio la famosa ordinanza di Emiliano che ha lasciato alle famiglie la possibilità di decidere tra scuola in presenza o didattica a distanza, creando confusione e caos nell'intera comunità. Anche altri genitori, interpellati da noi, hanno confermato che la scuola sta funzionando bene, che le insegnanti si stanno prodigando per garantire il diritto allo studio di ogni bambino.

Da parte nostra, constatiamo come il problema del cosiddetto digital divide dalle nostre parti sia ancora strutturale: anche scuole con una buona rete wifi interna non possono reggere la connessione contemporanea di tante classi, di cui magari metà degli alunni in classe e metà a casa. Cosa si sta facendo a livello istituzionale per colmare questo gap?