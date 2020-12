Alla "Verdi-Cafaro" uno Sportello scolastico di sostegno psicologico

A partire dal 14 dicembre 2020 sarà attivo presso l’IC Verdi Cafaro di Andria uno sportello di sostegno psicologico nei seguenti giorni: lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.00 per docenti/genitori/alunni, e sarà gestito dall’esperta psicologa, dott.ssa Liliana D'Avanzo.

Lo sportello, nell’ambito dell’offerta formativa della scuola, è finalizzato prioritariamente a fornire ad alunni, famiglie e docenti un servizio di ascolto, supporto e consulenza in questo momento di forte stress emotivo, per offrire suggerimenti psicologici pratici, atti ad affrontare e superare preoccupazioni, paure e incertezze, connesse all'emergenza Coronavirus e per prevenire e supportare soprattutto gli alunni nelle situazioni di disagio emotivo, problematiche psicologiche/educative e cognitivo /comportamentali.

Inoltre, in considerazione dell’obiettivo primario di benessere psicologico, il progetto prevede altresì la possibilità di usufruire, oltre che di colloqui individuali, anche di incontri di classe su specifica richiesta dei docenti, destinati ad interi gruppi classe in presenza o a distanza su una delle seguenti tematiche:

§ Emergenza COVID – ansia, stress e solitudine,

§ bullismo e cyberbullismo,

§ disturbi dell’alimentazione,

§ affettività e sessualità,

§ discriminazioni di genere,

§ intolleranza e razzismo,

§ dipendenze.