Sindaca Bruno: «Forte il sostegno del Ministro. Dobbiamo andare avanti e farlo in condivisione»

Nel vertice operativo di questa mattina a Palazzo di Città tra il Sindaco, Giovanna Bruno, il Ministro degli Affari Regionali ed il Prefetto della Bat, Maurizio Valiante è emersa, come da noi già riportato, la stretta sinergia tra il Governo e le istituzioni del territorio nel sostenere la difficile crisi economico-finanziaria del Comune di Andria.

«Sono onorata per la visita ufficiale del Ministro Boccia - ha detto il Sindaco, avv. Giovanna Bruno - che, come ha sempre dichiarato già in campagna elettorale, è un riferimento non solo per la Bat, ma penso anche per Andria. In più occasioni ha attestato la sua vicinanza, ma soprattutto condiviso la responsabilità di una amministrazione che si è insediata ed è alle prese con sfide importanti. La sua vicinanza qui è stata proprio per approfondire dossier specifici».

La SIndaca Bruno si è detta «contenta di aver avviato l'attività di Primo Cittadino insieme al Prefetto, dott. Valiante, che da subito ha prestato particolare attenzione a questa città. Spesso le scelte le stiamo condividendo in maniera preordinata.