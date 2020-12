Qualità della vita, la Bat 97esima nella classifica de "Il Sole 24ore"

Dopo l’indagine di qualche settimana fa sulla qualità della vita, pubblicata da Italia Oggi con La Sapienza, è stata resa nota la classifica sempre sulla qualità della vita de “Il Sole 24ore”.

L’indagine prende in esame 90 indicatori, suddivisi nelle tradizionali sei macro-categorie tematiche (ciascuna composta da 15 indicatori) che accompagnano l’indagine dal 1990: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.

L’aumento a da 42 a 90 indicatori, proposto già dal 2019, consente di misurare molti aspetti del benessere. Gli indicatori sono tutti certificati, forniti al Sole 24 Ore da fonti ufficiali, istituzioni e istituti di ricerca.

Non v’è dubbio che quest’anno a pesare sulla qualità della vita degli italiani sia soprattutto la pandemia: i casi di contagio da coronavirus, registrati in modo differente sul territorio, hanno esercitato un impatto differente sui sistemi sanitari, sulle vite e sulla quotidianità delle persone. Ecco perché si è deciso di utilizzare l’indicatore «Casi Covid-19 ogni 1000 abitanti» pesandolo, per la prima volta nella storia dell’indagine, doppio rispetto agli altri: in pratica, se ogni parametro vale 1/90°, i punti di questa classifica invece valgono il doppio sulla media totale.

Le altre novità di quest’anno Circa 60 indicatori su 90 sono gli stessi utilizzati lo scorso anno, seppur aggiornati al 2020. A questi, poi, si è scelto di affiancare una trentina di novità per poter meglio misurare l’impatto della pandemia e, come ogni anno, per includere nuovi aspetti che oggi incidono sul benessere della popolazione. In particolare, 25 indicatori sono stati scelti proprio per analizzare l’«effetto covid» sulla qualità della vita degli italiani, dalle ore di cassa integrazione autorizzate in media dalle imprese al consumo di determinati farmaci, passando per i medici di famiglia. L’indicatore del Pil pro capite nella categoria Ricchezza e consumi, presente fin dal 1990 nell’indagine, quest'anno è stato utilizzato in modo innovativo: non è stato considerato in termini assoluti, cioè mettendo in classifica le città più produttive e quelle meno, ma è stata valutata la variazione percentuale 2020 (stime) rispetto al 2019, in modo da sottolineare l’impatto differente della crisi economica sui territori. E sottolineare, così, chi perde di più e chi meno, indipendentemente dalla ricchezza prodotta.10 indicatori su 90 misurano il livello di “digitalizzazione” dei territori, dalla banda larga agli Spid per abitante, fino ai Pos attivi.

In questa classifica la Bat si piazza 97esima. Nello specifico per ricchezza e consumi è 88esima; per affari e lavoro 93esima; per demografia e salute è 105esima; per giustizia e sicurezza è 8ava e 103esima per cultura e tempo libero.

Nella sezione ricchezza e consumi raggiungono gli ultimi posti in classifica lo spazio abitativo medio (101esima), reddito disponibile (94 esima con 13.785,0 - In euro pro capite all'anno) e assegni sociali (98esima con 413,9 - Importo medio - In euro al mese).

Per l’ambiente e i servizi pesano persone con almeno il diploma (105esima con 46,6 - In percentuale su popolazione 25-64 anni), giovani che non lavorano e non studiano (93esima con Neet 34,4 - In percentuale) ed ecosistema urbano (87esima).

Sulla sicurezza, invece, la sesta provincia si piazza 100esima per estorsioni, 84esima per furti e 87esima per riciclaggio.

Non va meglio la situazione per lavoro e affari con gap occupazionale tra maschi e femmine (87esima), tasso di occupazione (93esima con il 43,3%) e diffusione del reddito di cittadinanza (90esima).

Anche per cultura e tempo libero la provincia non primeggia soprattutto per la carenza di biblioteche (107esima), piscine (96esima) e basso indice di lettura dei quotidiani (105esima).