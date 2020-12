Raccolta differenziata, installate le mini isole ecologiche

In vari punti della città sono state installate le mini isole ecologiche. L’intervento, lo ricordiamo, è stato realizzato con risorse regionali derivanti dalla “destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa)”. Il costo complessivo delle 124 mini isole ecologiche è di 90.396,00 euro (729 euro l'una).

Le somme destinate alla Città di Andria, inizialmente, dovevano essere utilizzate, così come previsto dal disciplinare del finanziamento ammesso, "per la fornitura e posa in opera di n. 160 pannelli divisori in plet con fioriera per la realizzazione di isole ecologiche modulari; la fornitura e posa in opera di n. 36 mini isole ecologiche composte da n. 4 contenitori da 90 l per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani; la fornitura e posa in opera di n. 5 chioschi d’acqua (impianti tecnologici per la distribuzione di acqua potabile alimentato da acqua di acquedotto)". Successivamente, fu chiesta una modifica a detto disciplinare per “l’acquisto e la posa in opera di mini isole, il cui numero verrebbe ampliato con una copertura maggiore del territorio, estendendo la loro installazione oltre che presso le aree verdi e pedonali, anche nelle piazze e siti di aggregazione (impianti sportivi e scuole) e siti di attrazione extra urbani (Castel del Monte, borgo di Montegrosso) e ridistribuendo le ulteriori risorse nella realizzazione di una rete di monitoraggio del territorio attraverso telecamere a controllo ambientale (n. minimo 5)”.

Considerato il costo di 729 euro di ciascuna mini isola ecologica si spera che le stesse servano per migliorare la raccolta differenziata, lontana dalle percentuali iniziali di avvio dell’attuale servizio, e che, soprattutto, non siano oggetto di vandalismo da parte di gente che potrebbe investire meglio il proprio tempo.