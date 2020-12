"Natale bianconero 2020", una messa in memoria dei defunti del Covid e di Paolo Rossi

«Lo Juventus Official Fan Club Andria in occasione delle prossime festività natalizie ha messo in campo una lodevole iniziativa nonostante il travagliatissimo anno che va a concludersi.

Un anno che è stato sconvolto nelle abitudini di vita e nella tranquilla quotidianità di ognuno, mettendo a dura prova tutto.

Si sono perse la routine quotidiana oltre ad essere stati privati del piacere di incontrarsi e di avere quel contatto umano che ha sempre caratterizzato il gruppo dello Juventus Club Andria.

Però, anche nella difficoltà del momento, il gruppo dirigente del Club, ha pensato di dover continuare come sempre a resistere e mantenere in piedi le tradizioni consolidate, che hanno consentito negli anni di diventare una grande famiglia al di là del calcio.

Una iniziativa alla quale anche per quest'anno non si rinuncerà è il “Natale bianconero” giunto alla sua diciottesima edizione (sin dalla nascita del Club).

Questa iniziativa è sempre stata caratterizzata da allegria, spensieratezza, musica, giochi e tanta solidarietà.

Quest'anno avrà una fisionomia differente in linea con il periodo. Sarà improntata alla riflessione ed al ricordo dei propri cari che in questo anno sono purtroppo venuti a mancare. Tante troppe persone. Sarà ricordato anche Paolo Rossi l'eroe Mundial e bianconero che è stato di esempio per tutti.

Giovedì 17 dicembre alle ore 20:10 presso la Chiesa Parrocchiale di San Nicola di Myra (Piazza San Nicola - zona Largo Grotte) nel centro antico sarà officiata una Santa Messa in esclusiva per soci e simpatizzanti bianconeri. Sarà un momento di riflessione, preghiera, fratellanza e di condivisione nel ricordo di coloro che ci hanno lasciato.

Un modo diverso di celebrare le festività, ma estremamente significativo, per stare insieme, rincuorarsi ed auspicare che presto si possa ritornare a vivere i propri affetti, le proprie attività e la passione per la Juventus in modo normale.

La Chiesa, causa restrizioni, ha una capienza ridotta a 110 posti, che sono già tutti esauriti.

Verranno ricordati tutti i nomi dei cari congiunti ed amici del Club venuti a mancare in questo anno. Sarà un momenti che consentirà a tutti di riappropriarsi di sensazioni, sentimenti ed emozioni che probabilmente, sono andate svanendo nel tempo.

Al termine della funzione religiosa che sarà officiata da Don Claudio Stillavato, anche lui associato del Club, all'esterno della Chiesa sarà ricordato Paolo Rossi con uno striscione celebrativo e saranno fatti volare in cielo dei palloncini uno per ogni persona venuta a mancare. Il più grosso sarà dedicato proprio a Pablito l'eroe bianconero e Mundial».