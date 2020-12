La Dirigente reggente del circolo "Cotugno": «Scuola sempre aperta al confronto coi genitori»

Dopo il caso delle lamentele esposte dal C.G.A. la scorsa settimana a proposito di un disservizio nel 3° circolo "Cotugno", abbiamo chiesto al presidente del consiglio di Circolo, nonché vice Presidente del comitato dei Genitori della scuola, un chiarimento: «Siamo amareggiati per dichiarazioni che non sembrano tenere conto dell'immane lavoro organizzativo svolto nei mesi estivi e ancor di più in questi ultimi mesi. Abbiamo cercato prioritariamente di mettere la scuola in sicurezza, acquistando per il personale non solo il gel disinfettante e le mascherine, ma anche visiere per le maestre dell'infanzia, a titolo di esempio. La nostra scuola è da sempre attenta al dialogo educativo: i nostri rappresentanti della componente genitori non hanno mai manifestato a me particolari disagi, conoscendo da subito la situazione e comprendendo il difficile momento storico in cui viviamo, e anzi sono sempre stati invitati a prendere contatto con la dirigenza in caso di problemi. Abbiamo la fortuna di poter mandare i nostri figli in plessi che funzionano bene, rispondono al meglio possibile alle situazioni impreviste e hanno un corpo docente eccellente e preparato».

«La protesta del Comitato Genitori Andriesi - commenta la Dirigente reggente Natale - che ha portato a ben due articoli contro il nostro istituto, comparsi sui media locali, induce a riflettere attentamente sul rapporto scuola-famiglie, soprattutto in questo periodo. É molto importante che le scuole si relazionino con i genitori, anche in tempi di pandemia che costringe a non poter incontrarsi personalmente, tanto è vero che, con apposita circolare pubblicata sul sito e rivolta alle famiglie della scuola “Cotugno”, sono state fornite le indicazioni per poter comunicare e interloquire con la Direzione. Ai genitori che abbiano seguito tali indicazioni, per quel che è stato possibile, non sono mai stati negati chiarimenti e indicazioni, direttamente dalla scrivente o indirettamente attraverso il costante dialogo tra docenti e famiglie, e persino talvolta col supporto della segreteria.

La signora Di Candia, facente parte del direttivo del succitato comitato, sostiene di aver chiesto un appuntamento e che le è stato negato. Il punto però è un altro: a quale titolo la signora pretende di essere ricevuta e di disquisire su questioni della scuola “Cotugno”, dal momento che non è una genitrice della scuola, ma di altra istituzione andriese? E perché mai i genitori della nostra scuola non hanno posto domande e questioni ai rappresentanti di interclasse o a quelli di istituto, anziché rivolgersi a un soggetto estraneo alla scuola? Perché non hanno richiesto di convocare, per esempio, un Consiglio di istituto dedicato? Consigli di interclasse e Consiglio di Istituto sono le sedi deputate ove le famiglie incontrano la scuola, collaborando, nelle forme istituzionali previste, alla soluzione dei problemi di classi e alunni. La scuola non è tenuta a interloquire per questioni di gestione interna e a render conto a un gruppo di genitori, per quanto volenterosi e disponibili, che non è stato mai presentato ufficialmente all’istituzione scolastica e di cui non si conosce la rappresentatività legale, ossia con un soggetto che non rappresenta un interesse specifico, e a interloquire in forme e in modalità non istituzionali. E ancora: il CGA dichiara che la mancanza di wifi, o il suo non perfetto funzionamento, lede il diritto allo studio dei bambini. Eppure, nei giorni e nelle settimane precedenti all’attivazione delle SIM, con una complessa e articolata rimodulazione oraria delle lezioni, è stata in ogni caso garantita ai bambini a scuola la didattica in presenza da alcuni docenti e ai piccoli a casa la didattica a distanza da altri docenti in smart working. Quando poi sono arrivate le SIM, è stata attuata la didattica digitale “mista” a scelta delle famiglie, pur con il malfunzionamento del 9 dicembre (ma quale connessione wifi, fuori e dentro le scuole, può dirsi sempre perfettamente funzionante?).

Pertanto la scuola, sin dai primi di novembre, nei limiti e nelle possibilità che le sono stati e le sono consentiti, ha comunque cercato di rispondere alle esigenze delle famiglie, nonostante il poco tempo a disposizione e le oggettive difficoltà. E ancora: va compreso che è proprio questa forma di didattica digitale “mista” o “on demand” a creare difficoltà alle scuole, considerato che non era e non è prevista dal Ministero dell’Istruzione per le istituzioni del primo ciclo, ma è stata introdotta solo a novembre nella nostra regione, e che, per la primaria in particolare, i dpcm oggi in vigore nella gran parte di Italia prevedono la presenza di tutti gli alunni a scuola, con o senza wifi funzionante. Si ha l’impressione (e vorremmo essere sinceramente smentiti!) che si giunga a esprimere proteste e giudizi, spesso di condanna a priori, senza avere piena contezza di fatti e circostanze. Eppure, oggi più che mai, abbiamo bisogno che scuole e famiglie procedano insieme ed alleate, nella stessa direzione, perché è in gioco il futuro dei nostri bambini, cui va garantita una istruzione seria e rigorosa.

Una ultima notazione: i giornali che hanno pubblicato la denuncia del CGA, ci sembra lo abbiano fatto senza, sostanzialmente, assicurare un contraddittorio. In particolare, una testata ha pubblicato egualmente la notizia della mancanza di wifi, con un titolo molto “d’effetto”, nonostante un suo inviato, poche ore prima della pubblicazione della notizia, si fosse recato presso il plesso “Della Vittoria” e avesse appurato che vi erano SIM e web cube e che il loro malfunzionamento era dovuto a cause esterne alla scuola, non ritenendo opportuno nemmeno ascoltare la voce del dirigente, quel giorno in servizio nella sede di titolarità. Ce ne rammarichiamo molto e auspichiamo che la voce delle scuole possa sempre trovare spazio presso i media del territorio, così importanti nel garantire e diffondere l’informazione a livello locale»