Al via le manifestazioni d'interesse per "Educare in comune"

Il Comune di Andria, in coerenza con l’indirizzo politico-amministrativo del Sindaco e di individuazione degli obiettivi e dei programmi da attuare, intende partecipare, in collaborazione con enti del terzo settore, all’Avviso pubblico “Educare in comune” emanato dal Dipartimento per le politiche della famiglia il 01.12.2020.

L’avviso intende promuovere l’attuazione di progetti, anche sperimentali, per il contrasto della povertà educativa e dell’esclusione sociale dei bambini, nonché per il sostegno delle opportunità culturali, formative ed educative a loro rivolte, sperimentando e attuando modelli e servizi di welfare di comunità nei quali le persone di minore età e le proprie famiglie diventino protagonisti sia come beneficiari degli interventi sia come strumenti d’intervento.

Le proposte progettuali (di durata pari a 12 mesi) dovranno valorizzare lo sviluppo delle potenzialità fisiche, cognitive, emotive e sociali dei bambini e degli adolescenti, e prevedere interventi e azioni in linea con gli obiettivi della Child Guarantee.

Tre le aree tematiche oggetto di finanziamento:

Famiglia come risorsa;

Relazione e inclusione;

Cultura, arte e ambiente.

La scadenza dei termini di presentazione delle proposte progettuali è fissata al 1 marzo 2021. Ciascuna proposta progettuale, qualora valutata ammissibile, potrà beneficiare di un finanziamento minimo di euro 50.000 o massimo di euro 350.000 a totale copertura dei costi previsti.

Con la presente manifestazione di interesse il Comune di Andria intende acquisire e co-progettare una proposta da candidare a finanziamento nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.

L'indagine ha lo scopo di favorire la consultazione, nonché la partecipazione tramite espressa manifestazione di interesse, comunque non vincolante per questo Ente perché subordinata alle verifiche di accesso.

Gli enti privati/del terzo settore interessati devono aver maturato una comprovata esperienza di almeno tre anni in una delle aree tematica sopra indicate (con espressa previsione di peculiari attività sociali nel proprio atto costitutivo e nello statuto) nella quale si intende predisporre il progetto.

Gli enti privati / del terzo settore interessati devono, altresì, dichiarare di essere informati ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 - 14 del Regolamento (UE) 2016/679, circa la “Tutela delle informazioni e trattamento dei dati personali”, nonché di accettarne le condizioni.

Nel caso in cui dovessero pervenire più idee progettuali, l’Amministrazione si riserva di scegliere quella candidabile, a proprio insindacabile giudizio, in relazione alla concreta perseguibilità degli obiettivi individuati, alla coerenza con le azioni previste nell’attuale piano sociale di zona, all’approccio multidisciplinare e all’impatto sociale previsto.

Considerata la scadenza ministeriale fissata al 1° marzo p.v., le idee progettuali di massima, articolate in poche cartelle dattiloscritte (area tematica, finalità, azioni, risultati attesi), dovranno pervenire alla mail certificata del Settore Welfare del Comune di Andria (sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it) entro e non oltre il 14/01/2021 onde consentire la successiva articolazione del progetto di dettaglio con le modalità previste dal bando ministeriale (adempimenti a cura dell’organizzazione proponente prescelta).