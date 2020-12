Al via le iscrizioni nelle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/2022

Allo scopo di rendere un servizio alla cittadinanza, l’Assessore all’Istruzione dott.ssa Dora Conversano e la Presidente della Rete di Scuole CISA dott.ssa Celestina Martinelli richiamano di seguito gli imminenti adempimenti a cura delle famiglie. In data 12 novembre 2020 è stata emanata la Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 20651 che disciplina le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022.

Ci sarà tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021 per inoltrare la domanda, ma ci si potrà registrare sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni.

Sostanzialmente il provvedimento conferma la circolare dello scorso anno consentendo la possibilità di iscrivere i propri figli alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado, dopo aver vagliato l’offerta formativa grazie all’iniziativa ministeriale denominata “Scuola in chiaro” disponibile sul sito www.istruzione.it

Le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado avvengono esclusivamente on line attraverso una procedura informatica che il Ministero mette a disposizione delle scuole e delle famiglie al seguente indirizzo: www.iscrizioni.istruzione.itAd ogni buon fine, le Segreterie delle scuole destinatarie delle domande si rendono disponibili ad offrire un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica.Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, che continuano a svolgersi regolarmente in modalità cartacea.

Le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo istituto, per evitare che una doppia opzione da parte delle famiglie possa alterare le situazioni di organico. Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, le famiglie, in sede di presentazione della istanza di iscrizione, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line comunicare alla famiglia tramite posta elettronica l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. Per la gestione delle eventuali iscrizioni in eccedenza, ciascuna scuola individua specifici criteri di precedenza, mediante delibera del Consiglio di Istituto da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni stesse. I criteri devono essere definiti in base a principi di ragionevolezza come, ad esempio, la viciniorietà della residenza dell’alunno o particolari impegni lavorativi delle famiglie. La nota ministeriale ricorda che è da evitare il ricorso a eventuali test di valutazione come criterio di precedenza.

Scuola dell’infanzia: possono essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2021. Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022.

L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.P.R. 89/2009:

alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;

alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;

alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.

Scuola primaria: devono essere iscritti alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2021. Possono altresì essere iscritti come anticipatari i bambini che compiono 6 anni entro il 30 aprile 2022. Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. All’atto dell’iscrizione, le famiglie esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che può corrispondere a 24 ore, 27 ore (elevabili fino a 30), o 40 ore (tempo pieno).

Scuola secondaria di primo grado: nella scuola secondaria di primo grado, al momento dell’iscrizione, le famiglie esprimono la propria opzione rispetto all’orario settimanale, che può essere articolato su 30 ore oppure su 36 ore, elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato). Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Si ribadisce che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti.

Scuola secondaria di secondo grado: nella scuola secondaria di secondo grado, le famiglie effettuano anche la scelta dell’indirizzo di studio, indicando l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei (D.P.R. 89/2010 e D.P.R. 52/2013), degli istituti tecnici (D.P.R. 88/2010) e degli istituti professionali (D.Lgs. 61/2017), esprimendo anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di iscrizione agli indirizzi di studio. Ai fini delle iscrizioni assume una rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.

L'iscrizione costituisce per le famiglie un importante momento di decisione relativo alla formazione dei propri figli e rappresenta una rilevante occasione di interlocuzione con le istituzioni scolastiche, finalizzata ad agevolare e favorire una scelta pienamente rispondente alle esigenze degli studenti in una prospettiva orientativa. Il confronto tra scuola e famiglia è sicuramente un punto fondamentale per “costruire INSIEME” il cammino educativo di ogni studente e ogni scelta in merito diventa determinante per il futuro. Cerchiamo quindi di promuovere e tenere sempre vivo il dialogo tra le due agenzie educative in modo da accompagnare efficacemente i nostri ragazzi in un valido percorso formativo.

Il testo integrale della circolare è consultabile al seguente link: https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+iscrizioni+anno+scolastico+2021-2022.pdf/8df44745-a83e-61f9-16b4-c9df08faa3ee?version=1.0&t=1605258062305