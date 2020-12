Tra chiusura e apertura c'è chi decide di fare la differenza

Nella morsa natalizia che il covid stringe intorno alla stragrande maggioranza delle attività di prossimità, si odono alte le innumerevoli proteste e le richieste di aiuto alla sopravvivenza, in previsione di futuri collassi certi per quell'economia che già faceva fatica a reggersi su solide gambe.

Senza nascondersi dietro falsi moralismi, c'è davvero chi non ha mai più riaperto dopo la prima ondata. La seconda rappresenta un pericolo certo per tutte quelle che avevano resistito.

Ma bisogna salvare la pelle, credere nella vita più che viverla decentemente. Un bivio, un sopruso ai tanti sacrifici fatti nel corso degli anni, per mandare avanti la baracca. Ma, lo ripetiamo, bisogna salvare la pelle e credere nella vita. Ci sono storie che vanno raccontate, perché il coraggio con cui vengono affrontate, possa diventare un modo di vivere. Rinunciare momentaneamente, perché questo deve essere il leitmotiv, vuol dire vedere già oltre. Quando tutto questo sarà finito. È il pensiero che unisce ora più che mai Gianni Sforza e Adriana Versi, padroni di casa del Ciobb à – cucina essenziale, aperto alla fine della prima ondata pandemica. Di seguito il lungo post pubblicato sui social del ristorante:

«Quando un anno fa sancimmo il nostro legame con via Pasubio, ci diedero dei “coraggiosi”; aprire un ristorante in un tempo così economicamente incerto! Ma la voglia di rimettersi in gioco è stata tanta perché come molti sanno, la storia di Ciobb à inizia proprio con la fine di un’altra lasciata duramente alle spalle. Riaccendere i fornelli, ritornare in sala tra i tavoli e la gente è stato come far rinascere in noi l’istinto naturale di servire qualcuno e servire a noi stessi (data una certa età…). A marzo restammo tutti a casa, comprese le speranze di coronare il nostro sogno di apertura ad aprile, i lavori furono lasciati a metà, così pure le motivazioni. Eravamo tutti sulla stessa barca, ma non al mare, stravolti da un’onda anomala inaspettata. A settembre lo spiraglio di luce, la fine del tunnel sembrava più chiara, il 9 l’inaugurazione, contenuta, troppo forse.

Ciobb à aveva un volto, anzi due – commenta Adriana Versi -. Il nostro coraggio sembrava premiato. Il primo novembre, il giorno della commemorazione, in tutti i sensi.

L’alternarsi di aperture e chiusure e dei vari colori dell’arcobaleno decisionale, ha contribuito ad accentuare le incertezze e soprattutto le debolezze di diverse categorie, senza esclusioni di sorta. Siamo finiti tutti, o quasi, sulla stessa scialuppa, ora. E l’onda anomala continua a mietere con la sua forza.

I sorrisi delle persone sedute a tavola, le chiacchiere, la spensieratezza di un giorno di festa, sono queste le cose che piacciono di più. Potersi sedere accanto alla persona amata, abbracciare un parente giunto da lontano, raccontarsi dell’ultimo anno, delle gioie e degli inganni che la vita ci ha prescritto. L’odore delle mandorle tostate, dell’arrosto e del baccalà fritto. La frutta secca che si piazza come un elefante sullo stomaco. La fretta per ultimo regalo, le strade affollate, gli scambi di auguri chissà non ci vediamo, il rock e il funk al posto di Bublè, i bicchieri vuoti e quelli mezzi pieni perché così si possono vedere. L’abito per capodanno e i bambini che dormono sulle poltrone di un locale. I fuochi.

Faremo tutte le cose che più ci piacciono, ma non ora. Teniamoci salvi conclude Adriana Versi.

Ciobb à resta aperto solo per l’asporto in tutte le festività natalizie. Siamo sicuri che i vostri ordini faranno la differenza. Info: 3477072762