Tombol-Itis, la tombolata natalizia dell’Itis “Jannuzzi” si connota dei colori della beneficenza

Un appuntamento tradizionale che, in quest’anno difficile, si connota dei colori della beneficenza: anche quest'anno si svolgerà la tradizionale Tombolata natalizia organizzata dagli studenti dell'Istituto Tecnico Industriale "Jannuzzi", in modalità online, e la comunità scolastica ha concordemente deciso di destinare il ricavato della vendita delle cartelle a un Ente che si sia distinto in questi mesi per l’aiuto e il supporto alla popolazione, nei mesi della pandemia.

Madrina d’eccezione dell’evento sarà la Sindaca, dott.ssa Giovanna Bruno, che presenzierà nell’Istituto Scolastico all’evento e nelle cui mani sarà consegnato dai rappresentanti degli studenti e dal Dirigente scolastico, prof. Giuseppe Monopoli, il contributo da destinare alla beneficenza: sarà proprio la Sindaca a indicare l’associazione a cui sarà devoluta la somma.

Martedì 22 dicembre alle 8,45 avrà inizio l’assemblea di istituto natalizia: dopo un momento di riflessione davanti al presepe, la Sindaca e il Preside esprimeranno il saluto e gli auguri alla comunità scolastica, ci sarà la breve cerimonia di consegna e subito dopo si svolgerà la tombolata. L’entusiasmo dei ragazzi è stato premiato dagli sponsor dell’iniziativa: il primo premio della tombolata sarà infatti una Playstation 5.

Sarà possibile seguire l'evento in diretta live sui canali social dell’Istituto (Facebook, Instagram e Youtube).

Per coloro che fossero interessati a conoscere l’offerta formativa dell’Istituto, sarà possibile seguire gli eventi di orientamento, che prenderanno il via sabato 19 dicembre alle ore 16,30 in modalità online: è richiesta la prenotazione su un form disponibile sul sito della scuola.