Nuovo Dpcm di Natale: ecco cosa cambierà

Arriva la tanto attesa ufficialità sul nuovo dpcm che definirà le festività di dicembre 2020 e gennaio 2021.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto Decreto Natale 2020. Con la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il decreto varato è legge.

A partire dalla vigilia di Natale l’Italia abbandonerà la divisione in tre colori.

Nei giorni festivi e prefestivi l’Italia si colorerà di rosso e le restrizioni saranno più stringenti. Nei giorni dal 24 al 27, dal 31 al 3, il 5 e 6 gennaio, non ci sarà possibilità di circolare anche all’interno del comune, se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza. Aperti con gli orari soliti dei giorni festivi solo alimentari, farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole, lavanderie, barbieri e parrucchieri. Chiudono negozi, bar e ristoranti.

Dalle ore 5 alle ore 22 saranno consentire le visite ad amici o parenti, ma si potranno accogliere in casa solo due persone. I figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti, sono esclusi dal conteggio.

Si trasformerà in zona arancione dal 28 dicembre al 30, compreso anche il 4 gennaio. Si riapre per soli quattro giorni. Per bar e ristoranti sarà consentito l’asporto fino alle ore 22:00 e non ci saranno limitazioni per la consegna a domicilio. Resta il coprifuoco fino alle 22:00, con divieto di spostamento fra comuni. Eccetto nei casi dei comuni con meno di 5000 abitanti, questi potranno spostarsi nell’arco di 30km, ma non nei capoluoghi di provincia.

Si ritornerà alla zona gialla, per la Puglia, a partire dal 7 gennaio.

Pe tutto il periodo che va, dal 24 dicembre al 6 gennaio, non saranno consentiti gli spostamenti fra regioni.

È comunque consentito, si legge nel decreto, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, a esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma.