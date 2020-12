Il circolo “Oberdan” senza Dirigente da lunedì, la Ds Casillo trasferita in Campania

Una notizia improvvisa che ha attraversato il collegio docenti come un fulmine: Francescalaura Casillo a partire da lunedì non sarà più la Dirigente scolastica del 1° circolo didattico “Oberdan”. Per lei una nuova avventura a partire da lunedì: ritornerà in Campania, regione di cui è originaria, per dirigere una scuola di Ercolano (Na). Il trasferimento repentino sarebbe legato all’esito favorevole di un ricorso che le ha consentito, seppur in questi tempi difficili, di riavvicinarsi a casa.

Docente di italiano e latino dal 1996, iscritta all'ordine dei giornalisti della Campania, la prof.ssa Casillo era arrivata nella nostra città il 1° settembre 2019, fresca vincitrice del concorso nazionale per Dirgenti.

Cordiale e preparata, aperta alle sfide di un territorio che non conosceva, si è fatta benvolere da tutti per la gentilezza e l’affabilità che la caratterizzano e per aver gestito momenti impegnativi, come quelli legati all’emergenza Covid, con pacatezza e razionalità.

Non è ancora noto se al 1° circolo arriverà un altro neo Dirigente, selezionato per scorrimento dalle graduatorie, o se invece si andrà a reggenza.

Alla prof.ssa Casillo gli auguri della redazione per la nuova sfida in “casa”