Raffaele apparteneva a una famiglia modesta: abitava al piano terra di un palazzina di due piani nei pressi della chiesa di san Bartolomeo. Famiglia religiosissima, sempre partecipe alla vita sociale della parrocchia e disponibile ad aiutare gli altri. Raffaele aveva solo una sorella più piccola in quanto la madre non potette avere altri figli. Giunto alla maggiore età, non trovando lavoro adeguato ai suoi talenti, si fece prendere dalla tentazione di prendere il treno per la Germania alla ricerca di migliori occasioni. Invitato a partire con i gruppi organizzati dalla Comunità Braccianti si era più volte, però, rifiutato perché quegli emigranti erano senza titolo di studio e andavano in Germania a fare i lavori più umili. Egli invece aveva il titolo di quinta elementare (titolo che allora valeva) e soprattutto aveva frequentato il corso di formazione professionale per fabbri presso l’Ente Meridionale. Con queste credenziali sperava di cavarsela da solo. Partì per Brema con il miraggio della fabbrica della Mercedes di cui tanto aveva sentito parlare. Con qualche soldo che i genitori erano riusciti a procurarsi tra i risparmi e prestito di familiari si mise alla ricerca della fortuna. Ma sia dalla Mercedes sia da altre fabbriche e persino da artigiani si trovò ad avere sempre un netto rifiuto. Fino a quando una sera non entrò in chiesa per una preghiera. Vedendolo solo e stanco un sacerdote si avvicinò per chiedere se avesse bisogno di qualcosa. Pur con la difficoltà della lingua (il prete conosceva solo qualche parola di italiano) Raffaele raccontò la sua storia. Il prete disse che non aveva dimestichezza con questa tipologia di problemi ma poteva dargli l’indirizzo della missione cattolica italiana.

Quando il giorno dopo si presentò scoprì che erano gli stessi ai quali facevano riferimento gli emigranti meridionali della rete organizzata dalla Comunità Braccianti. Con il responsabile della missione ritornò proprio alla Mercedes trovando una diversa apertura e disponibilità. Capì allora Raffaele che nella ricerca del lavoro le credenziali sono fondamentali. E infatti trovò lavoro nella officina della impresa, dove potette mettere in evidenza le sue abilità facendosi voler bene sia dai compagni che dai superiori. Raffaele cominciò a fare le rimesse in famiglia e puntualmente a San Riccardo e a Natale una scappatina ad Andria la faceva per abbracciare i genitori. Del che i genitori erano contenti, più che delle rimesse. Inutile dire che in occasione del Natale la mamma e la sorella cominciavano per tempo a fare “i rumori” (dolci natalizi) per tenere legato Raffaele alle tradizioni andriesi. A san Riccardo invece Raffaele riempiva le valigie di prodotti caseari che erano molto apprezzati dai tedeschi.

La fortuna bacia gli audaci. Raffaele era diventato caporeparto sia per le burrate ma anche per la parlantina meridionale con cui riusciva a comunicare non solo con gli operai ma anche con i dirigenti. Il che lo inorgogliva non poco anche perché gli rendeva la vita più agevole consentendogli rapporti con funzionari, segretarie ecc.

Non fu difficile per Raffaele mettersi in vista: bello era, giovane pure, cordiale anche troppo. Ed eccolo entrare nelle grazie di una giovane funzionaria del reparto motori. I rapporti diventarono sempre più assidui e calorosi tanto che decisero di convivere. Raffaele informò della cosa i genitori ma senza dettagli. A casa furono contenti fino a quando non si accorsero che le rimesse diventavano incostanti come anche le discese in Andria. La ragazza era ricca e lui cercava di non sfigurare. Su pressione di lei fece anche l’errore di licenziarsi dalla Mercedes per diventare aiutante-autista del padre di lei. La differenza di ceto sociale non gli consigliava di portarla giù in visita ai suoi. Tuttavia poi dovette cedere alle pressioni dei genitori e si decise di portarla a casa per le conoscenze di rito. Scelse il Natale per farle conoscere le nostre tradizioni e soprattutto i “rumori” di casa. Il che mise in subbuglio la famiglia: pulizia generale della casa con la dipintura delle pareti, la sorella a dormire da un’amica di azione cattolica, i genitori si spostano nella cameretta della figlia per arredare il letto per il figlio e la compagna e poi “i rumori”. Quanti “rumori” quell’anno per accogliere la fidanzata ricca. Ma il padre non era molto entusiasta della futura nuora: per lui era la “sgniur”: evidentemente in cuor suo non la riteneva in linea con il figlio.

Ed ecco l’antivigilia di Natale: baci, abbracci, ricordi, confidenze: Raffaele era felice ma la compagna si sentì travolta da quel calore tutto meridionale a cui non era preparata. Anche a cena manifestò il suo disagio a causa dell’abbondanza delle portate. La “sgniur” guardava il compagno con crescente insofferenza tanto che Raffaele a un certo momento chiese ai genitori di potersi ritirare in albergo per andare a riposarsi essendo stanchi. La mamma ci rimase male: “come, abbiamo preparato qui la stanza per voi?”, disse, mentre una lacrima spuntava dagli occhi celesti. Il figlio la colse quella lacrima, ma non diede importanza: prese la fidanzata e se ne andò. Anche il padre rimase turbato da quella decisione: solo la figlia cercò di consolarli: “che importa, l’importante è che siano felici loro”.

Il giorno dopo, vigilia di Natale, Raffaele si presenta da solo alla casa della mamma per partecipare a mezzogiorno alla pettolata: sul tavolo apparecchiato trovò ogni ben di Dio. Si disturbò Raffaele: “mamma, disse, io sono a dieta”. “Quann me si fatt la dieit tiue?”, gli fece eco scorbutico il padre che a stento simulava la sua rabbia. “E la fidanzata?” Chiese la sorella. “Non si sente molto bene. Anzi per farvi riposare domani vi invita tutti al ristorante”. “Al ristorante?, chiese la mamma, Ma abbiamo tutto pronto”. Dopo un po' di incertezza il padre disse: “Raffaele, tu devi seguire lei e quindi vai pure al ristorante. Noi restiamo qui a mangiare in santa pace”. Raffaele fu assalito dal rimorso, ma sapeva che non poteva dire di no alla fidanzata che era abituata ad altro tenore di vita. Pertanto scelse lei. Ma il padre insistette perché alle otto la sera fossero presenti per la piccola processione casalinga per deporre il Bambinello nel presepe. Raffaele acconsentì aggiungendo che avrebbero approfittato della circostanza per salutarsi perché l’indomani sarebbero partiti dopo il ristorante. “Va bene”, disse il padre con tanta tristezza negli occhi. La situazione che si era creata non era carina.

Alle ore venti i futuri sposi arrivarono puntuali e trovarono ad accoglierli le amiche della sorella e qualche parente più intimo che si sarebbe fermato dopo a cena. Tutti in piedi con le candeline e le “fontanine” accese e un tu sce2ndi dalle stelle cantato in coro mentre la sorella di Raffaele procedeva lentamente a deporre la statuetta nella grotta. Non c’erano bambini quella sera per la poesia, tuttavia si prestò il padre a dire la sua: prdnattm c sacc parlè in dialett assaliut, ma è facl a capuie. U bammnidd ioiv u patriun du munn, ma p nan fe fè brtta fghiur alla mamm i all’attoin, ca ievn pavridd, nan pnzè duoe volt a nasc ind a na grott. Né cumm s la roit”, disse rivolgendosi al Bambinello dal viso sorridente. Momento di imbarazzo generale, qualche attimo di silenzio che per la mamma furono di preghiera, poi i futuri sposi salutarono e andarono via. Il giorno di Natale i genitori andarono in chiesa a deporre la loro sofferenza ai piedi del Bambinello. Raffaele al ristorante guardava la futura moglie senza avere riscontro: il silenzio si sentiva.

Passarono altri due anni senza che Raffaele tornasse in Andria e dai genitori si faceva presente con regali e qualche sostanzioso vaglia postale. Al terzo Natale Raffaele disse alla sua donna che quella storia non gli piaceva più. Quel discorsetto del padre davanti al bambinello gli ronzava continuamente nella testa. Quindi o lei si decideva ad accompagnarlo oppure sarebbe andato da solo ad Andria. Colta all’improvviso da tanta risolutezza a lei sfuggì una frase di cui si pentirà amaramente: “se te ne vai non tornare più”. Raffaele la guardò triste e in silenzio si mise a preparare le valigie. Questa volta scelse la sua famiglia e quando uscì da quella casa si sentì già più sereno.

Ad Andria lo accolsero con il solito calore. “Cosa è successo?” Chiese la mamma. Raffaele raccontò l’accaduto, aggiungendo che in Germania si sentiva sempre più triste. Il padre lo abbracciò sorridente: “m l’aspttoiv!” Poi, allungando la mano a stringere quella di Raffaele e della figlia disse: “la flicitè admiur nu picch, la tranquiltoit ià p semb” (la felicità è temporanea, la serenità dura per sempre). Poi andò sotto il materasso e prese tutti i soldi che il figlio gli aveva mandato negli anni: “sono tutti qui, quando li abbiamo avuti mancava il cuore. Noi eravamo sereni con quel poco che avevamo. Ora te li restituiamo perché tu ne avrai bisogno”. Raffaele commosso abbracciò il padre tornando a essere la persona che era sempre stata. Con quei soldi ritornò al vecchio mestiere di fabbro ma autonomo. Raffaele poi ritrovò una vecchia fiamma della scuola elementare riagguantando la fortuna fatta di serenità e calore.