Nido "Trinità", anche i genitori sul piede di guerra: «Inerzia del Suap ci provoca un grave danno»

Mesi di silenzio che hanno provocato un grave danno economico: si può riassumere così la vicenda che vede legati a doppio filo gli uffici del Suap del comune di Andria e l'asilo nido "SS. Trinità". Ripercorriamo brevemente la vicenda: a luglio scorso, don Peppino Buonomo, gestore della scuola d'infanzia, inoltra al Comune di Andria la pratica con tutte le formalità richieste per ottenere l'accreditamento regionale anche dell'asilo nido, che apre le sue porte a settembre. Passano i mesi ma dal Suap nessuna risposta, nonostante le sollecitazioni al Commissario Prefettizio. Poi i contatti vengono presi anche con la nuova amministrazione: si arriva, dopo una lettera di denuncia pubblicata proprio sulle nostre pagine, a metà dicembre. Finalmente qualcosa si muove e a fine della settimana scorsa la pratica viene inviata "miracolosamente" in Regione.

Ma i genitori non ci stanno: la rabbia per il ritardo è tanta, perché l'accreditamento permetterebbe di fare richiesta dei contributi regionali e statali per il rimborso totale o parziale della retta. Da qui una lettera di denuncia e di invito, agli uffici regionali, ad accelerare quanto più possibile il rilascio di un'autorizzazione che finalmente vedrebbe ricomporre una situazione in cui la burocrazia ha rappresentato davvero un grosso fardello per tante famiglie.

«Oggi siamo noi genitori a denunciare, come ha già fatto Don Peppino Buonomo qualche giorno fa, le conseguenze negative per le famiglie causate dall'inefficienza del Comune in merito al mancato accreditamento dell’asilo nido “SS. Trinità”.

Sta venendo meno, per noi, un'opportunità che viene data in tutta Italia e a tutte le famiglie: usufruire del nido con le agevolazioni previste dalla legge.

Dall’esterno sembra quasi che qualcuno stia ostacolando una procedura che permetterebbe a noi famiglie di giovare di una quota di compartecipazione alla spesa messa a disposizione dalla regione e dall’Inps e che consentirebbe l’abbattimento della retta.

Mandare i nostri piccoli all’asilo significa anche permettere a noi genitori di poter andare a lavorare con serenità, assicurando i nostri figli a educatrici preparate e formate. Vediamo invece calpestati giorno per giorno i nostri diritti.

Da 5 mesi attendiamo l’accreditamento per l’asilo nido, pratica che doveva obbligatoriamente passare per il Comune di Andria, ma che di fatto è rimasta arenata fino a pochi giorni fa nell'ufficio Suap nonostante innumerevoli solleciti, senza che sia stato comunicato l’eventuale motivo. Ora la nostra pazienza è finita e pretendiamo di conoscere i nomi dei responsabili.

Con la nuova amministrazione si è finalmente riusciti, ormai quasi al termine, ad inviare la pratica in Regione.

A noi genitori non resta che rivolgere un accorato appello alla solerzia della Regione, l’unica che può salvare in corner la situazione agendo con massima celerità e restituendo un diritto negato dall'incompetenza e dal disinteresse del Suap».