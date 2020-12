Si è rinnovato anche quest’anno l’appuntamento tradizionale della tombolata natalizia per la comunità scolastica dell’Itis “Jannuzzi” di Andria che, in quest’anno difficile, si è vestita dei colori della beneficenza: il ricavato della vendita delle cartelle infatti è confluito in un assegno che è stato donato nelle mani della Sindaca di Andria, Giovanna Bruno, con una breve cerimonia svoltasi presso l’Istituto. Una madrina d’eccezione per un’azione che scalda i cuori: la Sindaca ha dichiarato che gli 800 euro raccolti da studenti, docenti e personale scolastico saranno devoluti alle associazioni di protezione civile, impegnate sin dalla prima ondata nel supporto alla popolazione con spirito di abnegazione.

«L'avevo immaginato diverso l'ultimo Natale in questa scuola – ha esordito il rappresentante di istituto Riccardo Aruanno -, l'anno scorso non avrei mai pensato a una cosa simile: invece è andato come tutti sappiamo. In questi casi bisogna essere resilienti, dare spazio alla capacità di un individuo o di una comunità di superare e uscire rafforzato dalle difficoltà che la vita ci mette davanti, ordinarie o straordinarie come quella che stiamo vivendo. Ed è in un momento storico e culturale difficile che noi giovani, rappresentanti del presente ma anche del futuro di questo territorio, dobbiamo mostrarci intraprendenti ma soprattutto solidali verso il prossimo e questa giornata ne sarà la dimostrazione».

«Viviamo un tempo strano – ha commentato la Sindaca Giovanna Bruno -, un tempo che ci lascia sospesi: ma voi siete speciali, voi ragazzi, perché vivete intensamente le emozioni. Questo sia l’insegnamento per questo Natale: riappropriarci del tempo per noi e i nostri cari, ritornando alla semplicità. Ringrazio tutta la comunità scolastica per questo dono di 800 euro, che ho pensato di affidare alle associazioni di protezione civile che tanto si sono spese per le emergenze in questi mesi».

«Ringrazio la Sindaca – ha concluso il Dirigente scolastico Giuseppe Monopoli - per aver sposato da subito la causa benefica di questa nostra iniziativa, che tutta la comunità ha voluto organizzare pur nei limiti dei distanziamenti necessari. La scuola rimane aperta e viva, anche con la didattica a distanza, e tutti si stanno spendendo e stanno mostrando il grande cuore che ci fa essere, nonostante questo virus letale, una comunità attiva e solidale».