L'Ail Bat incontra la Sindaca Bruno per parlare di progetti futuri per il bene del territorio Copyright: n.c.

L'Ail Bat incontra la Sindaca Bruno per parlare di progetti futuri per il bene del territorio Copyright: n.c.

L'Ail Bat incontra la Sindaca Bruno per parlare di progetti futuri per il bene del territorio Copyright: n.c.

A conclusione della locale Campagna raccolta fondi “Stelle di Natale 2020” realizzata dalla locale Sezione della Provincia BAT dell’ A.I.L., Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mielomi, nel pomeriggio di venerdì 18 dicembre una delegazione ha incontrato la Sindaca della città di Andria, l'avv. Giovanna Bruno, e l'assessore rag. Cesareo Troia, per ringraziarli del loro sostegno e per porger loro a nome di tutti i Pazienti Ematologici del territorio i migliori auguri per il prossimo Natale.

La delegazione ha consegnato all’ avv. Bruno i gadget offerti ai sostenitori durante la Campagna: sfere di vetro per addobbo alberi di Natale personalizzate A.I.L, dipinte a mano e soffiate a bocca e braccialetti realizzati in esclusiva per l’A.I.L. dalla nota fabbrica di bigiotterria Cruciani. Doni simbolici per il Natale, ma importanti per ricordare l’impegno da profondere, oggi più che mai, nella lotta a nemici invisibili e insidiosi come le malattie ematologiche.

L'Ail Bat, fondata il 24 ottobre 2012, è una sezione autonoma affiliata alla sezione nazionale. Le numerose iniziative promosse dall'associazione provinciale, di cui si è discusso con la Sindaca e l’Assessore, hanno come scopo il sostegno alla ricerca ed assicurare il supporto alla U.O.C di Ematologia dell'ospedale "Dimiccoli" di Barletta, reparto di riferimento dell’Associazione, con l’acquisto di macchinari ed attrezzature per migliorare la sua efficienza e rendere più agevole la difficile permanenza dei pazienti ricoverati e assistiti in day hospital.

Si è proficuamente parlato dei progetti futuri che l’associazione intende realizzare quale fornire assistenza domiciliare ed accompagnare i malati e le famiglie in tutte le fasi del percorso medico e psicologico della patologia.

Altro punto importante collegato alla tipologia ematologica affrontato nell'incontro è stata la problematica ambientale, tema molto caro a questa amministrazione. Non è un caso che in questi ultimi anni sia è riscontrato un aumento di persone affette da patologie ematologiche e non solo.

«Ci auguriamo che i cittadini andriesi, e non, siano sempre più responsabili delle loro azioni comprendendo quanto importante è il rispetto dell'ambiente affinché si possa vivere sani e felici.

Un augurio di un sereno e "diverso" Natale a tutti voi: anche in un momento così complesso e difficile, i volontari AIL continuano a colorare la speranza di chi lotta contro un tumore del sangue».