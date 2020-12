Covid 19: tra sentimenti di devastazione e gratitudine. La testimonianza

È la testimonianza di una famiglia andriese che ha dovuto fare i conti con il virus: il mostro invisibile che in pochi giorni ha devastato l'umore e l'equilibrio di un intero nucleo. Fortunatamente ora sono qui a raccontare la loro esperienza che, malgrado quanto patito, ha risparmiato sofferenze peggiori e sono qui a mettere in guardia tutti gli scettici, tutti coloro che, se non ci sbattono contro, non si renderanno mai conto realmente di quanta sofferenza fisica e morale questo maledetto covid19 è in grado di provocare:



«A poche ore dalla celebrazione del Santo Natale, sento la necessità di condividere l’esperienza devastante che la mia famiglia ha vissuto a causa del #Covid19. Sì, avete capito bene, devastante!

Il covid è entrato in casa nostra dalla porta principale, da nostro figlio di 5 anni: proprio lui l’amore della nostra vita, il nostro tutto. All’inizio ci siamo preoccupati di lui, ci faceva male saperlo con dentro il nemico invisibile più temuto del momento, poi il contagio a noi.

Il covid 19 si impossessa del nostro tempo, della nostra libertà, dei nostri sogni, della nostra vita. Comprendetelo una volta per tutte, è lui che comanda, è lui che conduce le regole del gioco. Tu rimani inerme sul divano per qualche giorno, hai la sensazione che sia finita ma poi arriva la fase acuta, in cui ti assalgono sentimenti di smarrimento, di impotenza, di rabbia ma nessuno porta alla soluzione. Il tempo diventa determinante, a me passa con dolori articolatori, perdita di olfatto e poco altro ma per mio marito arriva la terapia intensiva: e pensare che fino a qualche giorno prima eravamo sul quel divano, a raccontarci, a giocare con nostro figlio, un’ambulanza porta via un pezzo della mia vita.

Lì, in quei reparti, inizia un nuovo tempo, un tempo che comprende solo chi l’ha vissuto, perché se fossimo capaci di capire che lì la vita è sospesa tra ossigeno, ventilatori, tracheotomia e che non è possibile guardare la luce del sole e che l'unica cosa capace di scaldare il cuore sono gli occhi degli instancabili operatori sanitari che seppure bardati sono lì a tenerti la mano quando hai paura di morire, a somministrarti il protocollo sperando con te che basti a salvarti, perché la cura non c’è, non avremmo bisogno di DPCM o di ordinanze sindacali che ci dicano che comportamenti assumere.

Il Covid continua ad essere il padrone del tempo, dei desideri e della vita. Guarito, torni a casa, devi assumere ritmi di vita che non ti appartengono, devi fare i conti con degli strascichi talvolta importanti, devi reinventare piano piano la tua vita tra sentimenti di smarrimento e di paura e se invece, come è successo ad un nostro caro amico, non ce la fai, il covid quel tempo te lo toglie per sempre e la vita dei cari è segnata.

Ho accennato prima al lavoro degli operatori sanitari: spesso si sente dire che sono i veri eroi di questa pandemia, ed è vero, sono loro. Medici di medicina generale, medici specialisti che sentono squillare all’impazzata i loro cellulari perché raccolgono ansie preoccupazioni; infermieri, oss, tecnici di laboratorio, personale del dipartimento di prevenzione, tutti costretti a lavorare senza sosta, che quotidianamente tra mille difficoltà e con poche armi scendono in campo con professionalità, pazienza, autocontrollo, forza, coraggio, amorevolezza e dedizione. Loro vorrebbero, vorrebbero ma poi si scontrano con un sistema che auspichiamo dopo questa storia possa essere verificato e adeguato. A tutti loro va il nostro pensiero, la nostra stima e soprattutto la speranza che possano essere salvaguardati da questa bestia al fine di poter continuare a servire tutti noi, perché per molti di loro non è un lavoro bensì una missione.

Mi domando allora, perché continuare a sfidare con comportamenti scorretti questo mostro, che, è triste ammetterlo, in questo momento è più forte di noi? Perché ostinarci a percepire le regole come imposizioni? Perché non pensare che quegli uomini e quelle donne che sono in ospedale hanno bisogno del nostro aiuto?

Ricordatevelo: l’unico capace di privarvi della libertà è il covid19.

Credeteci, chiedeteci tutto quello che volete, saremo pronti a rispondervi se questo vi aiuta a convincervi che il Covid-19 non è una semplice influenza... e pensare che noi in questo abbiamo sempre creduto!

Con sentimenti di speranza auguriamo a tutti voi un sereno Natale».