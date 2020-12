Esumazione salme, adottata l'ordinanza sindacale

Con propria ordinanza n.424 del 23/12/2020, la Sindaca ha disposto:

che a decorrere dal giorno 18 gennaio 2021 - lunedì avranno inizio le operazioni di esumazione ordinaria delle salme dei defunti sepolti nel Cimitero di Andria, nel campo di inumazione identificato con il numero 03 (primario), per i quali sono ormai trascorsi i 10 anni di inumazione, giusta ALLEGATO “A” che è parte integrante del presente provvedimento.

Che a decorrere dal giorno 22 febbraio 2021 - lunedì avranno inizio le operazioni di esumazione ordinaria delle salme dei defunti sepolti nel Cimitero di Andria, nel campo di inumazione identificato con il numero 9b (primario), per i quali sono ormai trascorsi i 10 anni di inumazione, giusta ALLEGATO “B” che è parte integrante del presente provvedimento.

Che a decorrere dal giorno 26 luglio 2021 - lunedì avranno inizio le operazioni di esumazione ordinaria delle salme dei defunti sepolti nel Cimitero di Andria, nel campo di inumazione identificato con il numero 13 (primario), per i quali sono ormai trascorsi i 10 anni di inumazione, giusta ALLEGATO “C” che è parte integrante del presente provvedimento.

Che a decorrere dal giorno 18 gennaio 2021 - lunedì avranno inizio le operazioni di esumazione ordinaria delle salme dei defunti sepolti nel Cimitero di Andria, nel campo di inumazione identificato con il numero 7 (secondario) per i quali sono ormai trascorsi i 5 anni di inumazione, giusta ALLEGATO “D”, che è parte integrante del presente provvedimento.

Che a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino a tutto il giorno 31 dicembre 2021 sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Andria, a disposizione di tutti gli interessati, l’elenco dei nominativi dei defunti per i quali ricorre l'esumazione ordinaria, per consentire il reperimento dei resti mortali del defunto da parte di eventuali congiunti interessati, affinché abbiano la possibilità di scegliere la deposizione dei resti in ossario singolo privato o il conferimento dello stesso in ossario comune, oppure la cremazione, a richiesta da parte degli aventi titolo, anche in caso di non completa mineralizzazione. A cura della S.Riccardo srl, dovrà essere individuato un idoneo locale per la temporanea conservazione delle salme o resti mortali da avviare alla cremazione o per altre operazioni (reinumazione o conferimento in ossario privato o comune).

Che a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino a tutto il giorno 31 dicembre 2021 l’elenco dei nominativi dei defunti per i quali ricorre l'esumazione ordinaria sarà affisso anche presso l’Ufficio del Cimitero Comunale, a disposizione di tutti gli interessati.

L'esecuzione delle operazioni di esumazione dovrà essere opportunamente pubblicizzata per tutto il periodo interessato dalle esumazioni ordinarie oggetto del presente atto (Albo Pretorio e sito Internet ufficiale del Comune di Andria, avviso affisso all’interno del Cimitero, diffusione mediante mezzi dell’Area Comunicazione dell’Ente e della S.Riccardo srl , ecc).

Le operazioni di esumazione ordinaria potranno avvenire solo dopo che la S.Riccardo srl abbia provveduto ad effettuare presso l'Ufficio Anagrafe di questo Comune e di altri le ricerche storiche per l'individuazione degli eredi dei defunti che occupano i sopra citati campi di inumazione interessati dal provvedimento e abbia comunicato formalmente agli stessi eredi la ricorrenza della esumazione ordinaria relativa ai propri defunti; le ricerche storiche che avranno hanno avuto esito negativo o positivo, dovranno essere comprovate, giusta atti in possesso della stessa società.

Le operazioni di esumazione ordinaria potranno essere effettuate nell’ambito dei seguenti orari: dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Il calendario degli interventi di esumazione deve essere comunicato preventivamente al Servizio Igiene e Sanità Pubblica-ASL BAT, a cura della San Riccardo srl.

Durante le operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio agli eventuali parenti dei defunti ed ai visitatori del Cimitero, nel rispetto delle salme esumate.

La società San Riccardo srl continui ad implementare ed attuare rigide procedure operative tese a limitare le possibilità di contagio, quali utilizzo di idonei DPI, disinfezione di tutte le attrezzature utilizzate e degli ambienti di lavoro, la limitazione dei contatti con imprese e fornitori, l’incentivazione dello scambio di documenti per via telematica, e di rispettare, per quanto di competenza, le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria-Ufficio 4, prot.n. 0015280-02/05/2020-DGPRE-DGPRE-P, avente oggetto “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre,cimiteriale e di cremazione” e smi;

Che l’area interessata dalle operazioni di esumazione sia opportunamente delimitata e protetta mediante pannelli di tipo non trasparente, per impedire l’accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione.

Di individuare percorsi dedicati ed esclusivi per lo spostamento delle casse dal luogo di esumazione al luogo di rifacimento cassa, nel caso questa si rendesse necessaria, e di verifica più in generale; durante lo spostamento sarà cura degli operatori cimiteriali trasportare il feretro coperto e non a vista.

Di individuare una struttura chiusa esclusivamente preposta alle operazioni di lavorazione e di selezione dei resti mortali dai rifiuti, tale da garantire la riservatezza delle operazioni.

Che i rifiuti siano differenziati, separati e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Di dare mandato alla Società S.Riccardo srl, Via dell'Arcoveggio 74 - Bologna, di pubblicizzare opportunamente e di attuare quanto previsto nel presente provvedimento a propria cura e spese, nel rispetto di tutte le prescrizioni dettate dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica-ASL BAT di Andria.

Che, a cura della Società S. Riccardo srl, Via dell'Arcoveggio 74 - Bologna, sia assicurata la presenza costante del responsabile delle operazioni di esumazione, espressamente individuato ed in possesso degli opportuni requisiti, e che sia redatto apposito verbale riguardo il nominativo delle salme esumate e le condizioni di ritrovamento (mineralizzazione completa o incompleta).

Si invitano gli eventuali familiari dei defunti, qualora interessati, a consultare gli allegati elenchi e a recarsi presso gli Uffici del Cimitero del Comune di Andria, dalla data della presente Ordinanza, negli orari di apertura al pubblico, per disporre sulla destinazione dei resti mortali ai sensi della vigente normativa vigente.

Si informa che in mancanza di indicazioni o espressioni di volontà in forma scritta da parte dei parenti entro la data del 15 gennaio 2021 (venerdì), la Società S.Riccardo srl, gestore dei servizi cimiteriali, provvederà d’ufficio a depositare nell’ossario comune i resti mortali che, al momento della scadenza del periodo di inumazione, saranno rinvenuti in stato di completa mineralizzazione:

nel caso di incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi trasformativi saranno inumati nuovamente in apposito campo di inumazione ove permanere per il periodo di cinque anni;

le spese per l’eventuale acquisto di cassette di zinco e per la concessione della celletta ossario e per le altre operazioni correlate sono a totale carico dei richiedenti.

Il Servizio Patrimonio è incaricato di verificare l’ottemperanza alla presente disposizione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Andria fino a tutto il giorno 31 dicembre 2021.