«È guardando all’attualità del contesto storico nel quale siamo chiamati a vivere questo Natale che si ispira il presepe della parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Andria. Un presepe con i protagonisti “ingabbiati” da cassette di legno, Distanti, come siamo invitati a rimanere in questo periodo a causa del rischio contagio da Covid-19, rappresentati in quell’insieme D’Istanti della nascita del Signore.

I personaggi di questo presepe (pupi dell’artigianato del Monastero dei Monaci di Betlemme, una nuova comunità religiosa francese) non hanno la possibilità del “contatto”, come è chiesto a ciascuno di noi, in questo momento, eppure attraverso lo sguardo e gli atteggiamenti, raccontano una storia più grande, fatta di attesa, attenzioni, cura verso l’Altro, verso il nuovo che nasce.

Da queste riflessioni, il titolo del presepe: D’Istanti…

Perché la nostra vita è un susseguirsi di istanti. La storia è fatta di istanti infiniti, che si susseguono e si affollano. Istanti belli e felici. Istanti più tristi e bui. Ma il filo rosso che lega le nostre vicende personali e comunitarie resta sempre un incrocio di luce e di ombra: stare nel chiaroscuro è arte! Come è arte altissima, quasi irraggiungibile, il non finito di Michelangelo e lo sfumato di Leonardo… abitiamo il chiaroscuro!

Per fare della nostra vita e della nostra vicenda, anche negli istanti di questo tempo così faticoso, un capolavoro inedito ed inaudito. Mai scontato e banale: siamo discepoli di un Dio che “fa nuove tutte le cose” e ringiovanisce Il tronco rinsecchito di Iesse con la linfa nuova della “carne umana del suo verbo fatto uomo!” È proprio Lui il capolavoro per eccellenza che attendiamo e che sempre visita la nostra umanità d-istante e distratta. Disperata e dispersa. Ingabbiata e prigioniera delle sue paure. Mendicante di liberazione e di salvezza. Di coraggio e di speranza. Di unità e di pace.

“Natale in gabbia”.... uno dei tanti titoli che, con il linguaggio asciutto e tipicamente giornalistico – afferma don Adriano Caricati parroco del Sacro Cuore di Gesù di Andria-, ci ha provocato a mettere anche il presepe in gabbia. Perché Natale è storia di incarnazione e condivisione: questo ci dicono i vangeli dell’infanzia e tutta la tradizione cristiana. Incarnazione nella vicenda umana del Dio fatto uomo; condivisione della sorte dei poveri e dei feriti, degli esclusi e degli umiliati di ogni latitudine e di ogni epoca.

Allora non potevamo non mettere in gabbia “Gesù bambino” ... perché solo Lui può essere luce che splende nelle tenebre di questo Natale 2020 che rimarrà sicuramente memorabile».