La Sindaca Bruno: «Auguri alla città in questo tempo di responsabilità»

Cerimonia di auguri sobria e con poche persone, quella svolta in diretta streaming, dalla sala consiliare del Palazzo di Città, officiata dalla Sindaca, Giovanna Bruno, e dal Vescovo Diocesano, mons. Luigi Mansi. Al termine del discorso, che è possibile ascoltare nel video, la Sindaca ha ricordato che, per ragioni intuibili, la classica cerimonia di consegna ai dipendenti comunali andanti in quiescenza non si è potuta tenere e che si terrà, appena possibile. Ha ringraziato i 20 dipendenti per il lavoro fatto.

Partecipando alla cerimonia, il Vescovo ha rimarcato soprattutto questi concetti: «Dio non ci vuole schiavi, ma liberi di vivere il cristianesimo riscoprendo la propria umanità, la propria condizione di uomini. Quando la Parola di Dio si fa uomo questo è il vero messaggio. Quando ci riusciamo ritorniamo uomini. Questo l'augurio alla città, all'Amministrazione Comunale e al Sindaco che, in queste prime settimane, vedo molto impegnata ed entusiasta nell'interesse della comunità.

Pensiamo al bene di tutti».

L'esordio del discorso della Sindaca Giovanna Bruno:

«Carissimi concittadini, come da consuetudine è ancora Natale, è di nuovo Natale.

Normalmente questo è il momento in cui ci fermiamo a fare il bilancio dell’anno trascorso, che, questa volta, lo strano e difficile tempo che stiamo attraversando ci impone di vivere con maggiore raccoglimento e riflessione. Forse, come non mai, abbiamo la possibilità ci fare un ritorno alle origini, alla essenzialità e alla sobrietà che sembrano non toccarci da lustri ma che invece meritano di essere riscoperte o incarnate.

La sobrietà. La semplicità. L'essenziale. Quale occasione migliore ci offre questa emergenza sanitaria, per assaporarne la bellezza e la necessità!»