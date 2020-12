Consegnati panettoni per gli operatori sanitari duramente impegnati in questo periodo di emergenza

Un gesto di vicinanza e di affetto nei confronti degli eroi di questa pandemia: medici e personale sanitario.

Questa mattina il gruppo consiliare di Futura (Mirko Malcangi, Michele Bartoli e Vincenzo Montrone), con l’assessore allo Sviluppo Economico, Cesare Troia, hanno consegnato alla dott.ssa Teresa Saccotelli e alla dott.ssa Andreina Bruno della Direzione Sanitaria dell’Ospedale Bonomo, in segno di ringraziamento per il lavoro svolto, dei panettoni per gli operatori sanitari duramente impegnati in questo periodo di emergenza.

«Abbiamo sentito il dovere di manifestare la nostra vicinanza, simbolicamente, il giorno di Natale a chi quest’anno è stato duramente impegnato nella battaglia contro il covid19».