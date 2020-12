È l’ultimo frantoio tradizionale funzionante nel centro della città federiciana e festeggia quest’anno i suoi “primi” 150 anni. Un secolo e mezzo di produzione del nostro “oro verde” sempre con la stessa passione, oggi nelle mani della quinta generazione.

Stiamo parlando del frantoio oleario Miccoli, presente ad Andria sin dalla seconda metà dell’800.

Un’azienda da sempre orientata alla filiera corta quale garanzia di un prodotto eccellente da portare sulle tavole, un olio EVO di qualità “certificata” ad un ottimo rapporto qualità prezzo.

Una storia che inizia dal trisavolo Savino, che giova degli ampliamenti introdotti dal bisnonno Mauro e degli ammodernamenti del nonno Savino. È così che il frantoio oleario Miccoli si afferma come rispettabilissima azienda, non solo nel territorio andriese. Oggi papà Antonio, con i suoi 78 anni, continua ad essere il maestro, l’esperto, il punto di riferimento per i suoi figli e i suoi nipoti, che continuano saggiamente a portare avanti una storia di famiglia, un faro che illumina il futuro cammino della tradizione millenaria olearia andriese e pugliese.

Antonio, supportato dal valido contributo del figlio Mario e dei suoi dipendenti oggi come ieri, continua a strizzare l’occhio all’innovazione tecnologica restando fedele al metodo di lavorazione tradizionale ovvero la premitura a freddo delle olive. Oggi l’olio extra vergine Miccoli arriva non solo sulle tavole degli andriesi, ma è conosciuto e stimato in Europa e nel Mondo.

Nei giorni scorsi, il Sindaco Giovanna Bruno ha visitato il frantoio. Il Sindaco si è complimentato a nome di tutta la cittadinanza per l’attività svolta da ben 150 anni e ha voluto premiare tanta passione e determinazione donando una targa al merito: «Alla famiglia Miccoli, Mastri oleari dal 1870». La targa è stata consegnata nelle mani del signor Antonio e della sua inseparabile moglie, la signora Filomena.

È un riconoscimento alla famiglia Miccoli e, indirettamente, a tutte le storie di famiglia che fanno grande il nome di Andria nel mondo, che perseguono visioni nobili attraverso il lavoro e la dedizione costante e continua.

«Ringrazio il nostro Sindaco Giovanna Bruno e la città di Andria per questo graditissimo riconoscimento. Sono onorato di produrre un olio di altissima qualità – commenta Antonio Miccoli – ho dedicato tutta la mia vita a questa attività, non sono mancati i sacrifici, ho ricevuto l’appoggio di tutta la mia famiglia grazie alla quale sono riuscito ad ottenere con tanta passione e impegno un prodotto di cui sono orgoglioso. Sono sicuro che le generazioni future seguiranno il percorso di ricerca del miglioramento continuo e della condivisione del successo»

«Le innumerevoli attestazioni di stima – ha aggiunto il figlio Mario – alimentano il nostro obiettivo: produrre pregiatissimo olio extra vergine di oliva dalle eccellenti caratteristiche organolettiche».

Quella dei Miccoli è una storia di famiglia che si tramanda di generazione in generazione, che affonda le sue radici nella terra bruna che nutre il nostro passato e il nostro futuro: la storia di un investimento nel nostro territorio che non dimentica l’insegnamento degli avi ma si proietta per risultati sempre più ambiziosi e innovativi. La storia di una vera eccellenza, custode di una sapiente arte di produzione, frutto di un’esperienza centenaria, che continuerà a rendere la famiglia Miccoli ambasciatrice, in Italia e nel Mondo, della tradizione olearia andriese.