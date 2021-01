Il Mercato dell'intimo inaugura il suo punto vendita in Cso Europa Unita Copyright: n.c.

Nuova apertura, domenica 10 gennaio, del “Mercato dell'intimo” di Grillo Savino e Russo Anna in Corso Europa Unita 34, ad Andria.

In un ambiente di 300 mq e relativo ampio spazio esterno, si sviluppa il nuovo esercizio commerciale specializzato nella vendita al dettaglio di biancheria intima uomo e donna, biancheria per la casa, pigiameria, corsetteria delle migliori griffes.

Forti dell’esperienza ultra trentennale maturata nel settore attraverso la vendita itinerante del suo fondatore il “Mercato dell’Intimo” si presenta alla città federiciana sfoderando i suoi punti di forza: competenza, passione e cortesia nel coltivare i rapporti con la clientela e qualità dei prodotti offerti in grado di soddisfare esigenze di tutti i target di riferimento.

Savino ed Anna, coppia super collaudata nella vita privata e nel lavoro sono supportati anche dalle figlie Enza e Carmen. Un’attività dunque che si fa forte anche del legame familiare che unisce lo staff a vantaggio ulteriore e a garanzia dei prodotti e servizi offerti.

All’interno del negozio troverete articoli Jadea, Lormar, Fila, Kappa, Enrico Coveri, Rossoporpora, Cotonella, Dolce Luna, Emporio G9, Creaciones Selene, SìèLei, Love, Sloggi.

«La nostra filosofia e motto aziendale - commentano Savino e Anna -: Non puoi sentirti a proprio agio se non indossi abbigliamento intimo confortevole e all’altezza di ogni situazione. Idem vale per la biancheria della casa. Tutto ciò che utilizziamo quotidianamente deve essere estremamente funzionale, bello, confortevole e di qualità».

Il link della pagina facebook

https://www.facebook.com/Mercato-Dellintimo-100812338588920/?ref=page_internal