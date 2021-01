E-Distribuzione: avviso di interruzione di energia elettrica

E-Distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia – comunica che, per lavori programmati di installazione nuove apparecchiature elettriche negli impianti primari di Andria e Bisceglie, l’energia elettrica verrà interrotta alle forniture di media e bassa tensione:

Giovedì 28 e Venerdì 29, gennaio 2021 nelle seguenti fasce orarie:

- Dalle ore 23:00 del 28/01/2021 alle ore 02:00 del 29/01/2021;

- Dalle ore 01:00 alle ore 04:00 del 29/01/2021;

- Dalle ore 03:00 alle ore 07:00 del 29/01/2021.

Nei Comuni della Provincia di Barletta-Andria-Trani di seguito specificati:

Comune di Andria

- Dalle ore 23:00 del 28/01/2021 alle ore 02:00 del 29/01/2021:

VIE: CON POSTA DI MEZZO, VLE S MARZANO COLLE, VLE RIST.LUCERTOLA, VLE ORCHIDEE S MARZ, CON S MARZANO, VLE S MARZANO COLLE, VLE S.MARZANO MONTE, VLE RIST.LUCERTOLA, CON FEMMINA MORTA, CON POSTA MILELLA, TRV COM.INCONTR 4DX, VIA MONS. R. RUOTOLO, VIA CAST DEL MONTE, CDA FEMMINA MORTA, SS 170, VLE POSTA MILELLA, CON FEMMINA MORTA, VLE DEL PONTICELLO, VIA CASTEL D.MONT S, CON ABBONDANZA, CON S LEONARDO, CON S LEONARDO, CON POZZELLE MURGE, CON POZZACCHIE, CON BOSCO DI SPIR, CON S MARZANO, VLE MASS.S.MARZANO, VLE DELLE PINETE, VLE DEI PINI, CON LAMA DI CARRO, CON S VITTORE, CON POSTA DI MEZZO, CON POSTA MILELLA, TRV COM.INCONTR 3DX, CON POSTA MILELLA, VLE POSTA MILELLA, CON FEMMINA MORTA, TRV COM.INCONTR 3SX, TRV COM.INCONTR.2DX, TRV COM.INCONTR.1DX, VLE COMUN.-INCONTRO, TRV COM.INCONTR 1SN, VIA CASTEL D.MONT S, CON CUGNO DI VOLPE, CDA CUGNO DI VOLPE, CON S VITTORE, CON POSTA MILELLA, CON LAMA DI CARRO, CON CUGNO DI VOLPE, TRV COM.INCONTR 3SX, VLE COMUN.-INCONTRO, CON POSTA DI MEZZO, VLE FED.II SVEVIA, VLE DELLA COLLINA, CON S MARZANO, VLE S MARZANO COLLE, VLE FED.II SVEVIA, CDA FEMMINA MORTA, CDA CARIATI, VIA SPINAZZOLA VECC, CON MONTEVITOLO, CON FEMMINAM D CAP, CON FEMMINA MORTA, CON CARIATI, CDA FEMMINA MORTA, CON FEMMINA MORTA, VLE DELL'OTTAGONO, VLE COLLI SERENI, TRV CLLI SEREN IDX, TRV COLL.SERENI 1DX, VIA CASTEL D.MONT S, CON S VITTORE, CON POSTA DI MEZZO, VLE DEI PINI, CON S VITTORE, CON POSTA MILELLA, CON POSTA DI MEZZO, TRV COM.INCONTR 4DX, CON S VITTORE, CON POSTA MILELLA, VLE COMUN.-INCONTRO, TRV COM.INCONTR 4DX, CDA FEMMINA MORTA, CON PALESE, VLE COLLI SERENI, VLE MASS.S.MARZANO, CON FEMMINA MORTA, TRV DELLE PINETE 3, TRV DELLE PINETE 2, TRV DELLE PINETE 1, VLE DELLE PINETE, VLE COLLI SERENI, VIA CASTEL D.MONT S, CON MADAMA LENA, CON FEMMINA MORTA, CON BOSCO DI SPIR, CON S VITTORE, VLE COMUN.-INCONTRO, CON S VITTORE, CON PALESE, CON FEMMINA MORTA, CON LAMA DI CARRO, CON LAMA DI CARRO, CON LAMA DI CARRO, CON S VITTORE, CON S VITTORE, CON CUGNO DI VOLPE, VLE RIST.LUCERTOLA, CON S MARZANO, VLE SAN FRANCESCO, VLE RIST.LUCERTOLA, CON POSTA DI MEZZO, VIA MONS. R. RUOTOLO, VLE PARCO DELLE ROS, CON FEMMINA MORTA, VLE DELLE MAGNOLIE, TRV COM.INCONTR 1SN, VIA CASTEL D.MONT S, CON FEMMINA MORTA, CDA FEMMINA MORTA, CON PALESE, VLE RIST VILLA VERD, VLE RESIDENZIALE, CON PALESE, TRV ROSE IV SN, VLE DELLE ROSE, CON FEMMINA MORTA, VIA CASTEL D.MONT S, CON S VITTORE, VLE POSTA MILELLA, CON LAMA DI CARRO, CON CUGNO DI VOLPE, CON LAMA DI CARRO, VIA MONS. R. RUOTOLO, CON FEMMINA MORTA, TRV OTTAGONO I SN, VLE DELL'OTTAGONO, VIA CASTEL D.MONT S, VLE DEI CEDRI F.RTA, TRV ROSE I SN, VLE DELLE ROSE, CON FEMMINA MORTA, VLE FRANCO BONOMO, VLE POSTA DI GROTTE, CON POSTA MILELLA, VLE POSTA MILELLA, VLE DELL'OTTAGONO, VLE DEL PONTICELLO, VIA CASTEL D.MONT S, VLE POSTA DI GROTTE, VLE POSTA DI GROTTE, VLE S.GIUSEPPE, CDA POSTA DI MEZZO, VLE RIST.LUCERTOLA, CON POSTA DI MEZZO, TRV ROSE IV SN, CON S VITTORE, CON POSTA DI MEZZO, CON S VITTORE, VLE POSTA MILELLA, VLE COMUN.-INCONTRO, CON LAMA DI CARRO, CON LAMA DI CARRO, CON S.POTITO, CON ABBONDANZA, VLE S.BARBARA-GUARD, CDA ABBONDANZA, CON ABBONDANZA, VLE POSTA DI GROTTE, CON FEMMINA MORTA, VIA CASTEL D.MONT S, CON POSTA MILELLA, CON POSTA MILELLA, CON LAMA GENZIANA, CON LAMA GENZIANA, CON FEMMINA MORTA, VIA CASTEL D.MONT S, VIA CASTEL D.MONT S, CON CASTEL DEL MONT, CON POSTA MILELLA, CON CUGNO DI VOLPE, CON ABBONDANZA, CON MADAMA LENA, CON PALESE, VIA MTE FARAON SPAR, CON FEMMINAM D CAP, CON FEMMINA MORTA, CON BOSCO DI SPIR, CON POSTA DI MEZZO, VIA MONS. R. RUOTOLO, VLE VERDE, CON FEMMINA MORTA, VIA CASTEL D.MONT S, CON LAMA DI CARRO, CON S VITTORE, CON POSTA MILELLA, CDA S VITTORE, CON S VITTORE, CON POSTA MILELLA, CON POSTA DI MEZZO, CON S VITTORE, CON S VITTORE, VLE POSTA DI GROTTE, CON LAMA DI CARRO, CON LAMA DI CARRO, CON PANDOLFELLI 1DX, VLE PANDOLFELLI, CON PANDOLFELLI, CON LAMA DI CARRO, CON MONTEVITOLO, CON FEMMINA MORTA, CON FEMMINA MORTA, VLE S.GIUSEPPE, CON S MARZANO, VLE S.GIUSEPPE, VLE RIST.LUCERTOLA, CON FEMMINA MORTA, CON PALESE, CON FEMMINAM D CAP, CON FEMMINA MORTA, CON LAMA DI CARRO, CDA S VITTORE, CON S VITTORE, VIA S.MAGNO, CON POSTICCHIO.

Comune di Bisceglie

- Dalle ore 23:00 del 28/01/2021 alle ore 02:00 del 29/01/2021:

VIE: CON COLONNELLE, VIA S ANDREA SPARSE, LOC LIPRUNI, VIA S ANDREA SPARSE, CDA COLONNELLE.

- Dalle ore 01:00 alle ore 04:00 del 29/01/2021:

VIE: VIA FELLINI F., VIA ROSSELLINI, VIA TONIO ABATE, VIA BOVIO GIOVANNI, VIA BOVIO SPARSE, VIA TONIO ABATE, VIA DE FILIPPO EDUA, VIA ROSSELLINI, VIA TONIO ABATE, VIA TONIO ABATE, VIA LIBERTA, VIA LIBERTA, CAR SALSELLO, CAR TORRE ROSSA, VIA BOVIO SPARSE, VIA LIBERTA, VIA LIBERTA, VIA LIBERTA, CAR SALATA, CAR SALSELLO, VIA SICILIANI VITO, VIA LIBERTA, CAR SALSELLO, STR SALSELLO PR.VIC, VIA CARRARA SALSELLO, VIA BOVIO GIOVANNI, VIA BOVIO SPARSE, VIA PETRI ELIO, VIA TONIO ABATE, VIA BOVIO SPARSE, VIA BOVIO SPARSE, VIA BARACCA F, VLE COCOLA, VIA DI REDA RIPETTA, LGO LABIRINTO, VCO MANIN, VIA SETTEMBRINI L, VIA EM.TODISCO GRAN, VIA UVA PASQUALE, VIA D'ADDATO MLE, VIA BOVIO GIOVANNI, VIA D.ESPORTATORI, TRV BOVIO II, VIA DEL COMMERCIO, VCO MAMELI I, VCO MAMELI II, VIA MARZUCCO, VIA D.EBANISTI, VIA DEGLI ARTISTI, VIA D'ADDATO MLE, VIA BOVIO GIOVANNI, VIA LIBERTA, VIA D'ADDATO MLE, VIA D'ADDATO SAC M., VIA BOVIO GIOVANNI, VIA BOVIO SPARSE, CAR NOTAR VZO, VIA BOVIO SPARSE, VIA BOVIO SPARSE, VIA BOVIO GIOVANNI, VIA BOVIO SPARSE, VIA LIBERTA, CAR SALATA, VIA LIBERTA, CAR SALATA, VIA SICILIANI VITO, VIA LIBERTA, VIA LIBERTA, VLE LA TESTA, LOC LIT PATERNOSTRO, VIA PATERNOSTRO D, VLE LA TESTA, LOC LIT PATERNOSTRO, LOC LIT PATERNOSTRO, LOC LIT PATERNOSTRO, VIA UMBERTO PATERNOSTRO, LOC LIT PATERNOSTRO, VIA T.TODISCO G M, VIA L DI MOLFETTA, LOC LIT PATERNOSTRO, VIA T.TODISCO G M, LOC LIT PATERNOSTRO, VIA BOVIO GIOVANNI, VIA BOVIO SPARSE, CON LAMA PATIERNO, VIA BOVIO, VIA BOVIO GIOVANNI, VIA BOVIO SPARSE, VIA BOVIO GIOVANNI, VLE PONTE DI LAMA, VIA BOVIO GIOVANNI, VIA BOVIO SPARSE, CON LAMA PATIERNO, VIA MAGNANI ANNA, VIA BOVIO SPARSE, VIA L DI MOLFETTA, CAR LE COPPE, VIA CARRARA SALSELLO, VIA T.TODISCO G M, VIA BOVIO SPARSE, VIA L DI MOLFETTA, VIA SASSO SERGIO GM, LGO DIMOLFETTA SAC., VIA MEDITERRANEO, VLE LA TESTA, VIA L DI MOLFETTA, VLE LA TESTA, VIA MEDITERRANEO, LOC LIT PATERNOSTRO, VIA BOVIO GIOVANNI, VIA EM.TODISCO GRAN, VIA D ILLUMINISMO, VIA UVA PASQUALE, VIA EM.TODISCO GRAN, VIA BOVIO GIOVANNI, VIA T.TODISCO G M, VIA UVA PASQUALE, VIA BOVIO GIOVANNI, VIA D ILLUMINISMO, VIA BOVIO GIOVANNI, VIA L DI MOLFETTA, CON LAMA PATIERNO, LOC LIT PATERNOSTRO, VLE PONTE DI LAMA, VIA BOVIO SPARSE, VIA L DI MOLFETTA, VIA BOVIO SPARSE, VIA L DI MOLFETTA, VIA TORRE OLIVIERI, LOC LIT PATERNOSTRO, VIA L DI MOLFETTA, VIA L DI MOLFETTA, VIA LIBERTA, CAR TORRE ROSSA, VIA BOVIO GIOVANNI, VIA L DI MOLFETTA, VIA D'ADDATO MLE, VIA D.ESPORTATORI, VLE CAMPOSANTO, VIA DEI PITTORI, VIA MARZUCCO, VIA DEGLI ARTISTI, CAR SALSELLO, VIA TRANI, VIA D.PROFESSIONI, VLE CAMPOSANTO, VLE CAMPOSANTO, VIA BOVIO GIOVANNI, VIA BOVIO GIOVANNI, VIA BOVIO GIOVANNI, VIA BOVIO GIOVANNI, VIA BOVIO GIOVANNI, VIA BOVIO SPARSE, CAR TORRE ROSSA, VIA TRANI, LOC LIT PATERNOSTRO, VIA PATERNOSTRO D, LOC LIT PATERNOSTRO, LOC LIT PATERNOSTRO, VIA SASSO SERGIO GM, LOC LIT PATERNOSTRO, VIA BOVIO GIOVANNI, VIA BOVIO SPARSE, VIA BOVIO, VIA BOVIO GIOVANNI, VIA BOVIO, VIA BOVIO GIOVANNI, VIA LIBERTA, VIA SICILIANI VITO, VIA LIBERTA, VIA SALNITRO, CON CALA DI FANO, VLE CAMPOSANTO, VIA LIBERTA, VIA LIBERTA, VIA L DI MOLFETTA, VIA L DI MOLFETTA, VIA BOVIO, VIA BOVIO SPARSE, VIA L DI MOLFETTA, CAR LE COPPE, CAR NOTAR VZO, LOC LIT PATERNOSTRO, VIA T.TODISCO G M, VIA MOLFETTA, VIA DELL OLIO M GM, VIA L DI MOLFETTA, VIA DELL OLIO M GM, CAR SALSELLO, VIA SICILIANI VITO, VIA PATERNOSTRO D, VIA BOVIO GIOVANNI, VIA BOVIO GIOVANNI, VIA BOVIO GIOVANNI, VIA BOVIO SPARSE, CAR DELLE COPPE, VIA L DI MOLFETTA, CAR LE COPPE, LOC LIT PATERNOSTRO, CAR SALSELLO, VIA DELL OLIO M GM, VIA DELL OLIO M GM, VIA DON CUCUZZIELLO, VIA DON CUCUZZIELLO, VIA DON CUCUZZIELLO, CON MATINE CORTE, VIA BOVIO SPARSE, VIA D.CUCUZZIELLO*, STR VICINALE VUOLO, VIA DON CUCUZZIELLO, VIA VUOLO, VIA DON CUCUZZIELLO, VIA BOVIO GIOVANNI, VIA BOVIO SPARSE, VIA VUOLO, VIA BOVIO SPARSE, VLE LA TESTA, VLE LA TESTA, VIA BOVIO GIOVANNI, VIA BOVIO SPARSE, VIA L DI MOLFETTA, VIA AL FUHEIS, VIA TONIO ABATE, VIA L DI MOLFETTA, VIA KHAN YOUNIS, VLE LA TESTA, VIA BOVIO SPARSE, VLE LA TESTA, VIA BOVIO GIOVANNI, SRS AUTOSTR.BA-NA, SRS AUTOSTR.BA-NA, CON ALBAROSA, VIA S ANDREA SPARSE, TRV S.CROCE II, LOC LIPRUNI, VIA ANDRIA, VIA ANDRIA, VCO VIVES, CON CASANOVA, CAR CARRO RURALE, VIA ANDRIA, CON LAMADATTOLE, VIA CORATO SPARSA, VIA LAMA DI MACINA, VIA LAMA DI MACINA, VIA LAMA DI MACINA, VIA ANDRIA, CON GAVETINO, VIA RUVO SPARSE, CON TRAPIZZO, LOC LIPRUNI, VIA S ANDREA SPARSE, CON STRADELLA, VIA LAMERLINA, SS STATALE 16, SS STATALE 16, VIA IMBRIANI, SS STATALE 16, VIA CORATO SPARSA, CAR MONSIGNORE, SS STATALE 16, SS STATALE 16, SS STATALE 16, VIA S ANDREA SPARSE, VIA RUVO, VIA CORATO SPARSA, VIA CORATO SPARSA, CON ALBAROSA, CON PUNTA MARESCA, CON ALBAROSA, VIA S ANDREA SPARSE, VIA S ANDREA, VIA S ANDREA SPARSE, VIA S ANDREA, VIA CORATO SPARSA, VIA CORATO SPARSA, SS STATALE 16, VIA IMBRIANI SPARSE, SS STATALE 16, SS STATALE 16, SS STATALE 16, VIA CORATO SPARSA, VIA ANDRIA, VIA ANDRIA, CON SAN GIOVANNI, CAR S.PIETRO, CON MATINE CORTE, VIA CROSTA, CDA S.MANGO, VIA ANDRIA, VIA CROSTA, CON S.MANGO, VIA S MARCO, VIA S ANDREA SPARSE, CAR CARRO (NUCLEO), CAR S.PIETRO, VIA ANDRIA, CAR S.PIETRO, CAR CARRO (NUCLEO), VIA ANDRIA, CAR S.PIETRO, VIA CORATO SPARSA, CON STRADELLA, CON TORRE PACCIANO, VIA CORATO SPARSA, CON STRADELLA, CON TORRE PACCIANO, VIA CORATO VECCHIA, CAR LAMA DI MACINA, VIA LAMA MACINA RUR, VIA LAMA DI MACINA, CAR LAMA DI MACINA, VIA LAMA MACINA RUR, SS STATALE 16, VIA LAMA DI MACINA, CON LA SCACCHIA, VIA CORATO VECCHIA, VIA CORATO SPARSA, CON LA SCACCHIA, VIA CORATO VECCHIA, VIA LA NOTTE DOTT., LOC LIPRUNI, ZNA LIPRUNI, LOC LIPRUNI, VIA CORATO VECCHIA, VIA CORATO SPARSA, SS STATALE 16, SS STATALE 16, SS STATALE 16, VIA RUVO SPARSE, VIA RUVO SPARSE, LOC LIPRUNI, VIA S ANDREA, VIA S ANDREA SPARSE, CON LA CHIANGATA, VIA RUVO SPARSE, SS STATALE 16, VIA TERLIZZI SPARSE, VIA TERLIZZI, VIA TERLIZZI SPARSE, STS STATALE 16, SS STATALE 16, SS STATALE 16, SS STATALE 16, VIA LAMERLINA, LOC LIPRUNI, CON SAGGINA, VIA S ANDREA SPARSE, CON STRADELLA, VIA S ANDREA, CON LA CHIANCA, VIA S ANDREA SPARSE, VIA LAMERLINA, LOC LIPRUNI, VIA S ANDREA SPARSE, CON S.MERCURIO, VIA S ANDREA, CAR LAMA DI MACINA, VIA LAMA DI MACINA, CAR LAMA DI MACINA, VIA LAMA DI MACINA, CAR LAMA DI MACINA, VIA S ANDREA SPARSE, VIA S ANDREA SPARSE, CON S.STEFANO, CON TRAPIZZO, VIA S ANDREA, CON S.MERCURIO, CON S.MERCURIO, VIA CORATO VECCHIA, CON S.MERCURIO, VIA ANDRIA, VIA ANDRIA, CON SAN GIOVANNI, CON STRADELLA, CON GAVETINO, CON MACCHIONE, CON MACCHIONE RURAL, CON TRAPIZZO, CON MACCHIONE, CON GUARAGNOLO, CDA MACCHIONE RURAL, CON MACCHIONE, ZNA LIPRUNI, LOC LIPRUNI, VIA S ANDREA SPARSE, CON MATINE CORTE, CON STRADELLA, VIA CARRARA LAMAVETA, VIA CORATO SPARSA, CAR LAMA DI MACINA, LOC LIPRUNI, CDA CORTE FINESTRA, CON ZAPPINO, CON CORTE FINESTRA, CON ZAPPINO, CON CORTE FINESTRA, VIA RUVO SPARSE, VIA RUVO, CON ZAPPINO, VIA RUVO SPARSE, VIA S ANDREA SPARSE, VIA S ANDREA, VIA S ANDREA SPARSE, VIA S ANDREA, CON MACCHIONE RURAL, VIA S ANDREA SPARSE, CON GUARAGNOLO, CDA MACCHIONE RURAL, CAR S.PIETRO, CON TRAPIZZO, CON CASANOVA, CAR S.PIETRO, VIA CORATO SPARSA, CAR S.PIETRO, CAR LAMA DI MACINA, STS STATALE 16, CAR LAMA DI MACINA, SS STATALE 16, VIA LAMA DI MACINA, CON CASANOVA, CON LAMADATTOLE, VIA CORATO SPARSA, CDA LAMADATTOLE, LGO F. PALVISINO, CDA CASANOVA, CON LAMADATTOLE, CDA LAMADATTOLE, CON LAMADATTOLE, VIA CORATO SPARSA, CON LAMADATTOLE, VIA CORATO SPARSA, VIA CORATO SPARSA, VIA PIO X, CON LE DIFESE, SS STATALE 16, VIA DEGLI ARTIGIANI, VIA PIO X, VIA CASTELLUCCI ING, SS STATALE 16, CON ABBAZIA, CON CUCURUZZO, CON S.MERCURIO, CON S.MERCURIO, CON PUNTA MARESCA, VIA RUVO SPARSE, VIA RUVO, CON GAVETINO, VIA RUVO SPARSE, CAR S.FRANCESCO, CON PANTANO, LOC LIPRUNI, VIA CORATO SPARSA, CON GAVETINO, VIA ANDRIA, VIA ANDRIA, VIA CARRARA DI CEGLIE, VIA CORATO VECCHIA, CAR MONSIGNORE, CON ALBAROSA, VIA RUVO SPARSE, VIA S ANDREA SPARSE, CON STRADELLA, VIA RUVO, VIA CORATO SPARSA, CON LA SCACCHIA, VIA CORATO VECCHIA, LOC LIPRUNI, CON ALBAROSA, VIA S ANDREA SPARSE, CON ALBAROSA, VIA CORATO SPARSA, VCO CAPPELLA I, VIA CORATO SPARSA, CON S.FELICE, VIA CORATO VECCHIA, LGO F. PALVISINO, CDA S.MERCURIO, VIA CORATO SPARSA, CON S.MERCURIO, VIA CORATO VECCHIA, SS STATALE 16, VIA PRAGA, SS STATALE 16, SS STATALE 16, CON ZAPPINO, VIA RUVO SPARSE, CON PENTAPALOMBA, CON ZAPPINO, CON GAVETINO, CON MACCHIONE, CON MACCHIONE RURAL, VIA RUVO SPARSE, CON TRAPIZZO, CON GUARAGNOLO, VIA RUVO, CON MACCHIONE, VIA RUVO SPARSE, VIA RUVO, SS STATALE 16, SS STATALE 16, SS STATALE 16, SS STATALE 16, SS STATALE 16, SS STATALE 16, CON CORTE FINESTRA, CON LE PEZZE, VIA RUVO, VIA FRAGATA SPARSE, VIA GIULIANI MAURO, VIA MARTIN LUT KING, VIA CALA ARCIPRETE, VIA MARTIN LUT KING, VIA CORATO SPARSA, VIA CORATO SPARSA, VIA CORATO SPARSA, CON CASANOVA, CAR S.PIETRO, VIA ANDRIA, CAR S.PIETRO, VIA ANDRIA, VIA ANDRIA, VIA CORATO SPARSA, SS STATALE 16, VIA IMBRIANI, SS STATALE 16, SS STATALE 16, SS STATALE 16, VIA IMBRIANI SPARSE, CON PANTANO, SS STATALE 16, CON PANTANO, SS STATALE 16, VIA LAMA MACINA RUR, SS STATALE 16, VIA RUVO SPARSE, VIA TERLIZZI SPARSE, VIA TERLIZZI, VIA TERLIZZI SPARSE, VIA TERLIZZI, CON ZAPPINO, VIA RUVO SPARSE, CON PENTAPALOMBA, VIA RUVO, VIA IMBRIANI, CON ALBAROSA, CON PUNTA MARESCA, VIA RUVO SPARSE, CON SAGGINA, CON ZAPPINO, VIA DE BALDINO MARC, CON ZAPPINO, VIA RUVO SPARSE, CON TRAPIZZO, VIA DEGLI ARTIGIANI, VIA FRAGATA, CON ZAPPINO, CON CORTE FINESTRA, VIA CALACE VINCENZO, CON ZAPPINO, CON ZAPPINO, VIA DEGLI ARTIGIANI, CON ZAPPINO, CON LACIRASA, CON MATINE CORTE, VIA CROSTA, VIA CROSTA, CON S.MANGO, LOC LIPRUNI, CON S.MERCURIO, VIA CORATO SPARSA, CON S.FELICE, CON STRADELLA, CON S.MERCURIO, VIA CARRARA LAMAVETA, CON S.MERCURIO, VIA CORATO VECCHIA, VIA SAN MERCURO, CON STRADELLA, CON S.MERCURIO, VIA CORATO SPARSA, VIA CORATO VECCHIA, SS STATALE 16, SS STATALE 16, VIA BUDAPEST, SS STATALE 16, SS STATALE 16, VIA LAMA DI MACINA, VIA CORATO SPARSA, VIA CORATO SPARSA, CON LAMADATTOLE, VIA CORATO SPARSA, CON S.FELICE, CDA LAMADATTOLE, VIA CORATO VECCHIA, VIA PRUSSIANO, CAR LAMA DI MACINA, SS STATALE 16, VIA LAMA DI MACINA, SS STATALE 16, CON SEDELLE, CON S.MERCURIO, VIA LAMERLINA, VIA S ANDREA SPARSE, VIA CORATO VECCHIA, VIA S ANDREA, CON ALBAROSA, CON ALBAROSA, VIA LAMERLINA, CON S.MERCURIO, VIA CORATO SPARSA, LOC LIPRUNI, VIA S ANDREA SPARSE, CON GAVETINO, CON MACCHIONE, CON MACCHIONE RURAL, CON TRAPIZZO, CDA MACCHIONE RURAL, CON ABBAZIA, CON ABBAZIA, CON S.FELICE, CON PUNTA MARESCA, VIA RUVO SPARSE, CON LA CHIANCA, TRV S.CROCE II, CON CORTE FINESTRA, CON ZAPPINO, VIA RUVO SPARSE, VIA LAMERLINA, LOC LIPRUNI, VIA S ANDREA SPARSE, CON STRADELLA, VIA S ANDREA, CAR LAMA DI MACINA, VIA GELSO, VIA LAMA DI MACINA, VIA LAMA MACINA RUR, VIA RUVO SPARSE, VIA GELSO, VIA NICOLA PORTA, CON LAMA PATIERNO, VIA ANDRIA, VIA ANDRIA, CON LAMADATTOLE, VIA CROSTA, CON CASANOVA, CON LAMADATTOLE, VIA CORATO SPARSA, CDA LAMADATTOLE, SS STATALE 16, SS STATALE 16, SS STATALE 16, SS STATALE 16, VIA IMBRIANI, SS STATALE 16, VIA IMBRIANI, SS STATALE 16, VIA IMBRIANI, VIA IMBRIANI, VIA IMBRIANI SPARSE, CON PANTANO, SS STATALE 16, VIA IMBRIANI, CON MACCHIONE, CON MACCHIONE RURAL, CON GAVETINO, VIA CORATO SPARSA, CON SEDELLE, VIA CORATO VECCHIA, VIA CORATO SPARSA, CON TORRE PACCIANO, VIA CORATO VECCHIA, VIA CORATO SPARSA, VIA RUVO SPARSE, VIA RUVO, CON PUNTA MARESCA, VIA RUVO SPARSE, CON ALBAROSA, VIA RUVO SPARSE, CON ZAPPINO, VIA RUVO SPARSE, CON PENTAPALOMBA, VIA RUVO, CON GAVETINO, VIA S ANDREA SPARSE, SS STATALE 16, CON LE DIFESE, SS STATALE 16, CON LA CHIANCA, TRV S.CROCE I, CON LA CHIANCA, TRV S.CROCE I, SRS AUTOSTR.BA-NA, SRS AUTOSTR.BA-NA, CAR MONSIGNORE, SRS AUTOSTR.BA-NA, VIA CORATO SPARSA, LOC LIPRUNI, CON ZAPPINO, CON ZAPPINO, CON S.FELICE, VIA CORATO SPARSA, VIA S ANDREA SPARSE, VIA S ANDREA SPARSE, CON GAVETINO, CON LA CHIANCA, CON STRADELLA, CON TRAPIZZO, CDA LA CHIANCA, CON GAVETINO, CON LA CHIANCA, CON MACCHIONE, VIA RUVO SPARSE, CON STRADELLA, SS STATALE 16, SS STATALE 16, VIA IMBRIANI, SS STATALE 16, SS STATALE 16, SS STATALE 16, VIA CORATO SPARSA, VIA LAMERLINA, CON S.MERCURIO, CON SEDELLE, CON TORRE PACCIANO, VIA SAN MERCURO, CDA S.MERCURIO, VIA LAMERLINA, CON S.MERCURIO, VIA CORATO SPARSA, CAR S.PIETRO, VIA CORATO SPARSA, CON S.FELICE, CON S.FELICE, VIA RUVO SPARSE, CON STRADELLA, VIA CORATO SPARSA, LOC LIPRUNI, VIA S ANDREA SPARSE, VIA S ANDREA SPARSE, VIA S ANDREA, VIA CROSTA, CON S.MERCURIO, CON SEDELLE, SS STATALE 16, VIA IMBRIANI, SS STATALE 16, VIA IMBRIANI, SS STATALE 16, VIA LAMERLINA, LOC LIPRUNI, VIA S ANDREA SPARSE, VIA CORATO VECCHIA, VIA S ANDREA SPARSE, CON S.STEFANO, VIA S ANDREA SPARSE, CON S.STEFANO, VIA S ANDREA, VIA S ANDREA SPARSE, CON STRADELLA, VIA LAMERLINA, LOC LIPRUNI, VIA S ANDREA SPARSE, CON STRADELLA, CON S.STEFANO, VIA S ANDREA, CAR CARRO RURALE, VIA CORATO SPARSA, CAR CARRO, CAR CARRO (NUCLEO), CON MATINE CORTE, VIA CARRARA LAMA PATERN, CON LAMA PATIERNO, VIA MAGNANI ANNA, VIA CROSTA, ZNA LIPRUNI, VIA S ANDREA SPARSE, LOC LIPRUNI, VIA S ANDREA SPARSE, TRV S.CROCE II, LOC LIPRUNI, LOC LIPRUNI, TRV S.CROCE I, VIA CORATO SPARSA, VIA CORATO SPARSA, VIA CORATO VECCHIA, CAR MONSIGNORE, VIA CORATO SPARSA, CON LA SCACCHIA, VIA S ANDREA SPARSE, VIA CORATO VECCHIA, VIA LA NOTTE DOTT., VIA RUVO SPARSE, CON TRAPIZZO, VIA RUVO, VIA RUVO, CON S.FELICE, CDA S.FELICE, VIA CORATO SPARSA, CON S.FELICE, VIA S ANDREA SPARSE, CON S.FELICE, CAR MONSIGNORE, LOC LIPRUNI, CON S.MERCURIO, CON GAVETINO, CON MACCHIONE, CON MACCHIONE RURAL, VIA RUVO SPARSE, CON TRAPIZZO, CON LA SCACCHIA, CON S.MERCURIO, CON S.MERCURIO, VIA SAN MERCURO, CON S.MERCURIO, VIA SAN MERCURO, VIA CORATO SPARSA, CON LA CHIANCA, CON S.MERCURIO, CAR S.PIETRO, VIA CORATO VECCHIA, VIA CORATO SPARSA, VIA ANDRIA, CON LAMADATTOLE, CON CORTE FINESTRA, CAR S.PIETRO, VIA ANDRIA, CAR S.PIETRO, CON S.MARIA, VIA CROSTA, CON LAMA PATIERNO, VIA ANDRIA, CAR MONSIGNORE, VIA ANDRIA, CAR MONSIGNORE, VIA FEDERICO II SV, VIA ANDRIA, VIA FEDERICO II SV, CAR MONSIGNORE, VIA ATENE, VIA RUVO, VIA ATENE, VIA RUVO, VIA ATENE, VIA RUVO, VIA GANDHI, VIA GIULIANI MAURO, VIA DA ANNULL, VIA GANDHI, VIA CALA ARCIPRETE, VIA FRAGATA SPARSE, VIA GIULIANI MAURO, VIA DA ANNULL, VIA RICASOLI, VIA PIO X, VIA RICASOLI, VIA LONDRA, VIA LONDRA, CAR FINIZIA SPARSE, VIA LONDRA, VIA VITT.VENETO, VIA GUARINI, VIA VITT.VENETO, VIA CAMERE CAPITOLO, VIA CAPRIOLI ABATE, VIA GUARINI, VIA GENTILE F CAP., VIA VITT.VENETO, VIA VITT.VENETO, VIA ISONZO, VIA ISONZO, VIA S ANDREA, VIA D.CONFEZIONISTI, VIA BERLINGUER, CAR LAMAVETA, VIA S ANDREA, VIA D.CONFEZIONISTI, VIA S ANDREA, VIA S ANDREA, VIA D.CONFEZIONISTI, VIA CORATO VECCHIA, VIA CORATO VECCHIA, VIA CORATO VECCHIA, VIA CORATO SPARSA, VIA CORATO VECCHIA, CAR REDDITO, CAR REDDITO, VIA BRUXELLES, CON MACCHIONE, CON MACCHIONE, CAR FINIZIA SPARSE, CON MACCHIONE, CAR CARRO, CAR FINIZIA SPARSE, VIA VIENNA, VIA BRUXELLES, VIA SEMINARIO, VIA SAC GNNI DE LEO, VIA IMBRIANI, VIA SC F DIMOLFETTA, VIA SAC GNNI DE LEO, VIA SC F DIMOLFETTA, LGO DIMOLFETTA SAC., VIA SAC GNNI DE LEO, VIA AMENDOLA G, VIA DEI FABBRI, VIA CROCE B, VIA RAFFAELLO, VIA SEMINARIO, VIA MART VIA FANI, VIA SAC GNNI DE LEO, VIA MART VIA FANI, VIA MART VIA FANI, VIA GENTILESCHI A., CAR CARRO, CAR CARRO, CAR FINIZIA SPARSE, CAR FINIZIA SPARSE, CAR CARRO, CAR FINIZIA SPARSE, VIA VIENNA, VCO FRAGATA I, LGO FARINI, VCO FARINI, VIA FRAGATA, VIA FRAGATA A MONTE, VCO GALLIANO, VIA PERUZZI, VCO PERUZZI, VIA PIO X, VIA S CATERINA, VIA PERUZZI, VIA PIO X, VIA S CATERINA, VIA PERUZZI, VIA PRUSSIANO, VIA S CATERINA, VIA DEI POETI, CAR FINIZIA SPARSE, VIA PARIGI, VIA LONDRA, VIA MOSCA, VIA PARIGI, VIA LA NOTTE DOTT., CON S.MERCURIO, VIA LA NOTTE DOTT., VIA LA NOTTE DOTT., VLE LA NOTTE, VIA LA NOTTE DOTT., CAR LAMA DI MACINA, CAR LAMA DI MACINA, VIA LAMA DI MACINA, CAR LAMA DI MACINA, VIA GELSO, VIA LAMA DI MACINA, CAR LAMA DI MACINA, CAR LAMA DI MACINA, VIA PASUBIO, VIA PIAVE, VIA XXIV MAGGIO, VIA PIAVE, VIA VITT.VENETO, VIA MONTE SABOTINO, VIA MONTE S MICHELE, VIA XXIV MAGGIO, VIA PETRONELLI, VIA MORO A, VCO MONTERISI GIAC., VIA PASUBIO, VIA PIAVE, VIA XXIV MAGGIO, VIA NAPOLETANO PIET, STR CALO', VIA MAGG CALO, VCO DE PRETIS, VIA CALO V, VIA D.EMANCIPAZIONE, VIA IMBRIANI, VCO IMBRIANI, VIA LANGELLOTTI, VCO LANGELLOTTI I, VCO LANGELLOTTI II, VIA PADOVA, VIA AMENDOLA G, SAL MISERICORDIA, VCO PEN MISERICORD, VIA MAGG CALO, VIA FORNARETTO, VIA IMBRIANI, VCO LOSAPIO I, VCO LOSAPIO II, VCO PONTE, STR CALO', VIA MAGG CALO, CAR CARRO, VIA RUVO, VIA RUVO, CON MACCHIONE, VIA RUVO SPARSE, VIA MONTE S MICHELE, VIA CAMERE CAPITOLO, VIA ISONZO, VIA MAZZINI, VIA MONTEGRAPPA, VIA MONTE S MICHELE, VIA PIAVE, VIA GENTILE F CAP., VIA RANA MICHELE, VIA CAMERE CAPITOLO, VIA GENTILE F CAP., VIA ISONZO, VIA MONTE S MICHELE, VIA GUARINI, VIA ISONZO, VIA RANA MICHELE, VIA VOLTA A., VIA CAMERE CAPITOLO, CAR S.FRANCESCO, VIA MASCAGNI PIETRO, CAR S.FRANCESCO, VIA MASCAGNI PIETRO, CAR S.FRANCESCO, VIA MASCAGNI PIETRO, VIA PICCINNI NICOLO, VIA S.MARTINO, VIA S.MARTINO, VIA S.MARTINO, CAR FINIZIA CENTRO, VIA TOGLIATTI PALM., VIA TECNOLOGIA, TRV TOGLIATTI II IN, TRV GARIBALDI III, CAR LAMAVETA, TRV GARIBALDI III, CAR LAMAVETA, CAR LAMAVETA, VIA TOGLIATTI PALM., TRV GARIBALDI III, CAR LAMAVETA, VIA FRAGATA SPARSE, VIA FRAGATA SPARSE, CAR S.FRANCESCO, VIA FRAGATA, VIA SAC GNNI DE LEO, VIA GENTILESCHI A., VIA ROSSINI G., VIA D'ADDATO SAC M., VIA BELSITO MONS.A, VIA AMSTERDAM, VIA AMSTERDAM, TRV CARRARA FINIZIA, VIA AMSTERDAM, CAR FINIZIA SPARSE, VIA AMSTERDAM, VIA TERLIZZI SPARSE, VIA LAMA DI MACINA, VIA LAMA DI MACINA, VIA LAMA DI MACINA, VIA LAMA MACINA RUR, VIA TERLIZZI SPARSE, VIA LAMA DI MACINA, VIA LAMA DI MACINA, CLL LIMONGELLI, VIA RUVO, VIA TERLIZZI, VIA D.EMANCIPAZIONE, VIA PADOVA, VIA BRUNI A., VIA GUARINI, VIA LANGELLOTTI, VIA TERLIZZI, VIA TERLIZZI SPARSE, VIA ATENE, VIA OSLO, VIA TERLIZZI SPARSE, VIA OSLO, VIA IMBRIANI, VIA FRACANZANO C., VIA IMBRIANI, VIA IMBRIANI, VIA IMBRIANI, VIA PALUMBO GIROLAMO, VIA CARRARA DI CEGLIE, VIA IMBRIANI SPARSE, VIA CORATO VECCHIA, VIA CONSIGLIO NIC, VIA CONSIGLIO NIC, VIA PADRE KOLBE, VIA BERLINGUER, VIA PADRE KOLBE, VIA BERLINGUER, VIA PADRE KOLBE, VIA M.TERESA CALCUT, VIA BERARDUCCI VIVE, VIA BRUNI A., VIA IMBRIANI, VIA BRUNI A., VIA IMBRIANI, VIA BRUNI A., VIA RUVO, VIA RUVO, VIA RUVO, VIA FRAGATA, VIA FRAGATA, VIA MASCAGNI PIETRO, VIA MASCAGNI PIETRO, VIA AMENDOLA G, VIA BOCCACCIO, VIA BRINDISI, VCO GANGAI BEL II, VCO GANGAI BEL III, VIA GIOBERTI, VIA PANUNZIO MAURO, VIA PAPAGNI MAURO, VIA REPUBBLICA, CSO UMBERTO, VIA AMENDOLA G, VIA BOSCO CAPPUCCIO, VIA COL DI LANA, VIA FIORI MASSIMO, VCO GANGAI BEL II, VIA GORIZIA, VIA PALAZZO ARTURO, VIA PODGORA, VIA REDIPUGLIA, CSO UMBERTO, VIA IMBRIANI, VIA COL DI LANA, VIA CROCE B, VIA REDIPUGLIA, VIA COL DI LANA, VIA CROCE B, VIA PANUNZIO MAURO, VIA COL DI LANA, VIA AMENDOLA G, VIA BOCCACCIO, VIA GIOVANNI XXIII, VIA LECCE, VIA MONTERISI G PPE, VIA NORMANNI, VIA PANUNZIO MAURO, CSO UMBERTO, CAR FINIZIA CENTRO, CAR FINIZIA SPARSE, CSO GARIBALDI, CLL GARIBALDI, VIA PUCCINI, VIA RISORGIMENTO, VIA ASIAGO, VIA PUCCINI, CSO GARIBALDI, VIA INDIPENDENZA, VIA ITALIA, VIA PUCCINI, VIA TEANO, CSO GARIBALDI, CON S.MARIA, CAR FINIZIA SPARSE, CON S.MARIA, VIA S ANDREA, CAR LAMAVETA, VIA S ANDREA, CON S.MARIA, VIA MART VIA FANI, VIA MART VIA FANI, VIA MART VIA FANI, SS STATALE 16, VIA GIULIANI MAURO, VIA SAC GNNI DE LEO, VIA MART VIA FANI, CON PANTANO, CAR S.FRANCESCO, VIA PRUSSIANO (SP), CAR S.FRANCESCO, CAR S.FRANCESCO, VIA VERDI G., CAR S.FRANCESCO, CAR S.FRANCESCO, VIA FRAGATA, VIA VERDI G., CAR S.FRANCESCO, VIA VERDI G., VIA DON CUCUZZIELLO, CON LACIRASA, CON MATINE CORTE, VIA ANDRIA, VIA CROSTA, CAR S.PIETRO, CAR CARRO (NUCLEO), CAR LAMAVETA, VIA S ANDREA, CAR LAMAVETA, VIA PADRE PIO DA P., VIA S ANDREA, CAR LAMAVETA, VIA S ANDREA, CAR LAMAVETA, VIA S ANDREA, VIA CARRARA LAMAVETA, VIA S. CHIARA D'ASS, CAR FINIZIA CENTRO, CAR FINIZIA SPARSE, TRV CARRARA FINIZIA, CAR FINIZIA CENTRO, CAR FINIZIA SPARSE, VIA BELSITO MONS.A, VIA IMBRIANI, VIA SAC GNNI DE LEO, VIA BELSITO MONS.A, VIA GIULIANI MAURO, VIA SAC GNNI DE LEO, VIA BELSITO MONS.A, VIA PRUSSIANO, VIA REPUBBL MARINAR, TRV REPUBBL PRIV IV, VIA REPUBBLICA, VIA PRUSSIANO, CAR FINIZIA SPARSE, CAR LAMAVETA, CAR FINIZIA SPARSE, CAR CARRO, CAR CARRO, VIA DON TONINO BELL, CAR CARRO, CAR CARRO (NUCLEO), CAR CARRO, VIA CONSIGLIO NIC, VIA CONSIGLIO NIC, VIA CONSIGLIO NIC, SS STATALE 16, VIA S.MARTINO, VIA BRUNI A., VIA IMBRIANI, RNE LOSAPIO, VIA S.MARTINO, VIA IMBRIANI, LGO DIMOLFETTA SAC., VIA SAC GNNI DE LEO, VIA D'ADDATO SAC M., VIA BELSITO MONS.A, VIA CALA ARCIPRETE, VIA FRAGATA, VIA FRAGATA, VIA FRAGATA SPARSE, VIA CALA ARCIPRETE, VIA MARTIN LUT KING, VLE LA NOTTE, VIA DON TONINO BELL, VIA LA NOTTE DOTT., CAR CARRO, CAR CARRO, VIA DON TONINO BELL, CON S.MERCURIO, VIA DON TONINO BELL, VIA S ANDREA, VIA S ANDREA SPARSE, CAR CARRO, CAR CARRO, CON GUARAGNOLO, CDA MACCHIONE RURAL, CAR CARRO, TRV FRAGATA II, VIA D ANGIO LUIGI, VIA FRAGATA, VIA MICHELANGELO, VIA PLEBISCITO, CSO UMBERTO, VIA CALACE VINCENZO, VIA FRAGATA, CSO UMBERTO, VIA DEGLI ARTIGIANI, VIA FRAGATA, VCO FRAGATA A MONTE, VIA ARTI E MESTIERI, VIA FRAGATA, VIA D CATERINETTE, TRV FRAGATA II, VCO FRAGATA A MONTE, VCO FRAGATA INT I, VCO MINGHETTI, VIA PIO X, VIA RICASOLI, VCO SELLA, VIA IMBRIANI, VIA CROCE B, VIA PANUNZIO MAURO, VIA IMBRIANI, VIA AMENDOLA G, VIA FIORI MASSIMO, VIA FOGGIA, VIA PALAZZO ARTURO, VIA PEUCEZIA, VIA PODGORA, STR CALO', VIA MAGG CALO, VIA IMBRIANI, VCO IMBRIANI, VIA MANARA, VCO PERGOLESI, VIA REDIPUGLIA, VIA COSMAI SERGIO, VIA FRAGATA, VIA FRAGATA, VIA COSMAI SERGIO, VIA FRAGATA, CSO GARIBALDI, VIA RUVO, VIA RUVO, VIA RUVO, VIA RUVO, VIA CALA ARCIPRETE, VIA CALA ARCIPRETE, VIA PRUSSIANO, VIA PRUSSIANO (SP), CSO COSMAI D.SERGIO, VIA S ANDREA, CSO GARIBALDI, VIA S ANDREA, CSO COSMAI D.SERGIO, VIA ITALIA, VIA S ANDREA, VIA S ANDREA, VIA PERLASCA, VIA S ANDREA, VIA DELL'ECOLOGIA, CAR CARRO, VIA PADRE KOLBE, VIA CORATO VECCHIA, VIA CORATO VECCHIA, VLE PIGNA, CAR REDDITO, CAR FINIZIA SPARSE, CAR FINIZIA SPARSE, VIA MOSCA, VIA IMBRIANI, VIA ALCEO DOSSENA, VIA FRACANZANO C., VIA IMBRIANI, VIA IMBRIANI, VIA ALCEO DOSSENA, VIA IMBRIANI, VIA IMBRIANI SPARSE, VIA CALO V, VIA FRACANZANO C., VIA IMBRIANI, VIA PORCELLI PIETRO, VIA IMBRIANI, VIA DEI FABBRI, VIA CROCE B, VIA MONTERISI G PPE, VIA RAFFAELLO, VIA SEMINARIO, VIA STURZO, VIA FAVUZZI F SCO, VIA MOLFETTA, VIA SEMINARIO, VIA MART VIA FANI, VIA IMBRIANI, VIA FAVUZZI F SCO, VIA FERMI ENRICO, VIA MOLFETTA, VIA MONTERISI G PPE, VIA BERARDUCCI VIVE, VIA IMBRIANI, VIA SEMINARIO, VIA IMBRIANI, VIA CROCE B, VIA MONTERISI G PPE, VIA RICAMATRICI, VIA NORMANNI, VIA RUVO, VIA BERLINO, CAR FINIZIA SPARSE, VIA RUVO, VIA BERLINO, VIA RUVO, VIA RUVO, VIA GIULIANI MAURO, VIA VERDI G., VIA MASCAGNI PIETRO, VIA ROSSINI G., VIA VERDI G., VIA GIULIANI MAURO, VIA PICCINNI NICOLO, VIA MASCAGNI PIETRO, VIA PICCINNI NICOLO, VIA ROSSINI G., VIA VERDI G., CON MACCHIONE, VIA BONN, CAR FINIZIA SPARSE, VIA PARIGI, CON MACCHIONE, TRV CARRARA FINIZIA, VIA D.COMUNITA'EURO, VIA PARIGI, VIA AMSTERDAM, TRV CARRARA FINIZIA, VIA RUVO, CON LA CHIANGATA, VIA LAMA MACINA RUR, CON SCOTELLONI, VIA TERLIZZI SPARSE, VIA BERARDUCCI VIVE, VIA BRUNI A., VIA FALCONI, VIA IMBRIANI, VCO IMBRIANI, VCO LANGELLOTTI II, VCO VIVES, VIA BRUNI A., CLL LANGELLOTTI, VIA LANGELLOTTI, VCO LANGELLOTTI II, VCO LANGELLOTTI III, VIA PADOVA, VCO IMBRIANI, VIA LOSAPIO P.ABATE, VIA PASUBIO, VIA PIAVE, VIA QUATTRO NOVEMBR, VIA VITT.VENETO, VIA VOLTA A., PZA VOLTA, VIA QUATTRO NOVEMBR, VIA VITT.VENETO, VIA VOLTA A., VIA ISONZO, VIA VITT.VENETO, VIA ISONZO, VIA PIAVE, VIA VITT.VENETO, VIA RICASOLI, VIA RICASOLI, VIA DEGLI ARTIGIANI, VIA DEGLI ARTIGIANI, VIA FACITULO DA BAR, VIA ANSERAMO DA TRA, VIA CASTELLUCCI ING, VIA CORATO SPARSA, VIA CORATO SPARSA, VIA CORATO VECCHIA, VIA FEDERICO II SV, VIA SALVEMINI, VIA SALVEMINI, VCO CORATO II, VIA CORATO VECCHIA, VIA S ANDREA, VIA VILLAFRISARI, VIA VILLAFRISARI, VIA VILLAFRISARI, CON MACCHIONE, VIA RUVO, VIA D.COMUNITA'EURO, VIA RUVO, VIA RUVO, VIA COMUNITA'EUROPE, STR 39 A DENOMINARS, VIA RUVO, VIA RUVO, CSO GARIBALDI, VIA TOGLIATTI PALM., CAR LAMAVETA, CSO GARIBALDI, CSO GARIBALDI, VIA TOGLIATTI PALM., TRV GARIBALDI III, VIA COMUNITA'EUROPE, CON MACCHIONE, CON TRAPIZZO, VIA BERLINO, VIA BONN, STR 39 A DENOMINARS, CON MACCHIONE, VIA BRUXELLES, CAR FINIZIA SPARSE, VIA COMUNITA'EUROPE, VIA IMBRIANI, VIA PICCINNI NICOLO, CAR S.FRANCESCO, VIA IMBRIANI, VIA IMBRIANI, VIA IMBRIANI SPARSE, CAR LAMA DI MACINA, SS STATALE 16, VIA IMBRIANI, VIA IMBRIANI, SS STATALE 16, VIA IMBRIANI, VIA ISONZO, VIA CADORNA LUIGI, VIA ISONZO, VIA ISONZO, VIA PASUBIO, VIA VITT.VENETO, CLL SCAZIOTA, VIA ISONZO, VIA CADORNA LUIGI, VIA ISONZO, VIA DEGLI ARTIGIANI, VIA FRAGATA, VIA FRAGATA SPARSE, VIA GIULIANI MAURO, VIA COLANGELO PROF, VIA COSMAI SERGIO, VIA MART VIA FANI, VIA AMENDOLA G, VIA CALACE VINCENZO, VIA SEMINARIO, CSO UMBERTO, VIA CALACE VINCENZO, CAR FINIZIA SPARSE, CAR FINIZIA CENTRO, CAR FINIZIA SPARSE, TRV CARRARA FINIZIA, CAR FINIZIA SPARSE, CAR FINIZIA CENTRO, VIA BRUNI A., VIA S.MARTINO, VIA BARTALI, VIA CAPRIOLI ABATE, VIA COPPI FAUSTO, VIA S.MARTINO, VIA TERLIZZI, VIA TERLIZZI C SILV, VIA VITT.VENETO, VIA TERLIZZI, VIA BRUNI A., VIA TERLIZZI, VIA BERARDUCCI VIVE, VIA BRUNI A., VIA IMBRIANI, VIA S.MARTINO, VIA FAVUZZI F SCO, VIA COSMAI SERGIO, VIA PIO X.

- Dalle ore 03:00 alle ore 07:00 del 29/01/2021:

VIE: CON ABBAZIA, CON ZAPPINO, CON TUPICELLE, VIA RUVO, VIA RUVO SPARSE.

Raccomandazione importanti

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.

Informazioni utili

Per informazioni o per la segnalazione guasti potete rivolgervi al numero verde 803500 oppure scaricare l’app per smartphone gratuita “Guasti e-distribuzione”.