In arrivo nuove apparecchiature elettriche, Enel: «Il servizio sarà interrotto per alcune ore»

Nei prossimi giorni E-Distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia sarà all’opera in alcune zone della città per eseguire i lavori programmati di installazione nuove apparecchiature elettriche negli impianti primari. Per questo motivo - dalle ore 23.00 del 28 gennaio alle ore 2.00 del 29 - l’energia elettrica verrà interrotta alle forniture di media e bassa tensione.

«Durante i lavori – raccomanda Enel - l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori. Per informazioni o per la segnalazione guasti potete rivolgervi al numero verde 803500 oppure scaricare “Guasti e-distribuzione”, l’app per smartphone gratuita».

Le zone della città interessate dai lavori

Vie: Con Posta Di Mezzo, V.Le S Marzano Colle, Viale Rist.Lucertola, Viale Orchidee S Marz, Con S Marzano, Viale S Marzano Colle, Viale S.Marzano Monte, Viale Rist.Lucertola, Con Femmina Morta, Con Posta Milella, Trv Com.Incontr 4dx, Via Mons. R. Ruotolo, Via Cast Del Monte, Cda Femmina Morta, Ss 170, Viale Posta Milella, Con Femmina Morta, Viale Del Ponticello, Via Castel D.Mont S, Con Abbondanza, Con S Leonardo, Con S Leonardo, Con Pozzelle Murge, Con Pozzacchie, Con Bosco Di Spir, Con S Marzano, Viale Mass.S.Marzano, Viale Delle Pinete, Viale Dei Pini, Con Lama Di Carro, Con S Vittore, Con Posta Di Mezzo, Con Posta Milella, Trv Com.Incontr 3dx, Con Posta Milella, Viale Posta Milella, Con Femmina Morta, Trv Com.Incontr 3sx, Trv Com.Incontr.2dx, Trv Com.Incontr.1dx, Viale Comun.-Incontro, Trv Com.Incontr 1sn, Via Castel D.Mont S, Con Cugno Di Volpe, Cda Cugno Di Volpe, Con S Vittore, Con Posta Milella, Con Lama Di Carro, Con Cugno Di Volpe, Trv Com.Incontr 3sx, Viale Comun.-Incontro, Con Posta Di Mezzo, Viale Fed.Ii Svevia, Viale Della Collina, Con S Marzano, Viale S Marzano Colle, Viale Fed.Ii Svevia, Cda Femmina Morta, Cda Cariati, Via Spinazzola Vecc, Con Montevitolo, Con Femminam D Cap, Con Femmina Morta, Con Cariati, Cda Femmina Morta, Con Femmina Morta, Viale Dell'ottagono, Viale Colli Sereni, Trv Clli Seren Idx, Trv Coll.Sereni 1dx, Via Castel D.Mont S, Con S Vittore, Con Posta Di Mezzo, Viale Dei Pini, Con S Vittore, Con Posta Milella, Con Posta Di Mezzo, Trv Com.Incontr 4dx, Con S Vittore, Con Posta Milella, Viale Comun.-Incontro, Trv Com.Incontr 4dx, Cda Femmina Morta, Con Palese, Viale Colli Sereni, Viale Mass.S.Marzano, Con Femmina Morta, Trv Delle Pinete 3, Trv Delle Pinete 2, Trv Delle Pinete 1, Viale Delle Pinete, Viale Colli Sereni, Via Castel D.Mont S, Con Madama Lena, Con Femmina Morta, Con Bosco Di Spir, Con S Vittore, Viale Comun.-Incontro, Con S Vittore, Con Palese, Con Femmina Morta, Con Lama Di Carro, Con Lama Di Carro, Con Lama Di Carro, Con S Vittore, Con S Vittore, Con Cugno Di Volpe, Viale Rist.Lucertola, Con S Marzano, Viale San Francesco, Viale Rist.Lucertola, Con Posta Di Mezzo, Via Mons. R. Ruotolo, Viale Parco Delle Ros, Con Femmina Morta, Viale Delle Magnolie, Trv Com.Incontr 1sn, Via Castel D.Mont S, Con Femmina Morta, Cda Femmina Morta, Con Palese, Viale Rist Villa Verd, Viale Residenziale, Con Palese, Trv Rose Iv Sn, Viale Delle Rose, Con Femmina Morta, Via Castel D.Mont S, Con S Vittore, Viale Posta Milella, Con Lama Di Carro, Con Cugno Di Volpe, Con Lama Di Carro, Via Mons. R. Ruotolo, Con Femmina Morta, Trv Ottagono I Sn, Viale Dell'ottagono, Via Castel D.Mont S, Viale Dei Cedri F.Rta, Trv Rose I Sn, Viale Delle Rose, Con Femmina Morta, Viale Franco Bonomo, Viale Posta Di Grotte, Con Posta Milella, Viale Posta Milella, Viale Dell'ottagono, Viale Del Ponticello, Via Castel D.Mont S, Viale Posta Di Grotte, Viale Posta Di Grotte, Viale S.Giuseppe, Cda Posta Di Mezzo, Viale Rist.Lucertola, Con Posta Di Mezzo, Trv Rose Iv Sn, Con S Vittore, Con Posta Di Mezzo, Con S Vittore, Viale Posta Milella, Viale Comun.-Incontro, Con Lama Di Carro, Con Lama Di Carro, Con S.Potito, Con Abbondanza, Viale S.Barbara-Guard, Cda Abbondanza, Con Abbondanza, Viale Posta Di Grotte, Con Femmina Morta, Via Castel D.Mont S, Con Posta Milella, Con Posta Milella, Con Lama Genziana, Con Lama Genziana, Con Femmina Morta, Via Castel D.Mont S, Via Castel D.Mont S, Con Castel Del Mont, Con Posta Milella, Con Cugno Di Volpe, Con Abbondanza, Con Madama Lena, Con Palese, Via Mte Faraon Spar, Con Femminam D Cap, Con Femmina Morta, Con Bosco Di Spir, Con Posta Di Mezzo, Via Mons. R. Ruotolo, Viale Verde, Con Femmina Morta, Via Castel D.Mont S, Con Lama Di Carro, Con S Vittore, Con Posta Milella, Cda S Vittore, Con S Vittore, Con Posta Milella, Con Posta Di Mezzo, Con S Vittore, Con S Vittore, Viale Posta Di Grotte, Con Lama Di Carro, Con Lama Di Carro, Con Pandolfelli 1dx, Viale Pandolfelli, Con Pandolfelli, Con Lama Di Carro, Con Montevitolo, Con Femmina Morta, Con Femmina Morta, Viale S.Giuseppe, Con S Marzano, Viale S.Giuseppe, Viale Rist.Lucertola, Con Femmina Morta, Con Palese, Con Femminam D Cap, Con Femmina Morta, Con Lama Di Carro, Cda S Vittore, Con S Vittore, Via S.Magno, Con Posticchio.