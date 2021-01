Aria pura, passeggiate nella natura e soprattutto buona cucina: è proprio quello di cui si ha bisogno per uscire dalla monotonia di questo periodo senza infrangere le norme anticovid da rispettare in zona arancione e allontanandosi pochissimo da casa.

Come fare? Concedendosi un’esperienza negli ambienti delle Masserie Zucaro: immersi nella natura, lontani dal traffico e dallo stress quotidiano, è possibile gustare i sapori della nostra terra e vivere autentici momenti di relax nelle camere di charme e in terrazza in tutta sicurezza.

“Le Masserie Zucaro” sono quell’angolo di paradiso in cui il benessere degli ospiti parte dalla cordialità dei padroni di casa, uno dei tratti più tipici dei pugliesi: Annalisa Zitoli, che gestisce la masseria, accoglie tutti con un gustoso rinfresco a base di prodotti tipici. Dormire in Masseria, oltre ad essere una autentica esperienza di benessere, consente anche di poter gustare la cena (e il pranzo) in assoluta calma, senza dover fare rientro a casa entro le 22.

Nella spaziosa sala ristorante Le Masserie Zucaro portano in tavola i piatti della tradizione, preparati con i prodotti genuini dell’orto di Annalisa e reinventati in chiave gourmet da un’equipe di chef sempre pronta a stupire i commensali con pietanze uniche e prelibate. I sapori semplici ma al tempo stesso raffinati della Puglia più vera sprigionano emozioni ancora più intense perché gustati in una location autentica, contesa tra l’Alta Murgia e Castel del Monte: al di là delle finestre il panorama incanta gli ospiti che affermano: «dopo essere arrivati nella tenuta abbiamo capito di non voler più andare via».

Complice l’aria pura della campagna, tra ulivi, vigneti e ogni sorta di erba aromatica, l’atmosfera che si respira nelle “Masserie Zucaro” è senza dubbio l’antidoto ai troppi giorni di vita domestica a cui ci si è abituati ultimamente. Qui la parola d’ordine è relax, una filosofia di vita radicata nel tempo lento e in quella speciale serenità che si gode quando le giornate scorrono piacevolmente, lontano dal solito trantran quotidiano. Provare per credere.

Contatti

Sede: Contrada Posticchio A.C.

CAP: 73123 Andria (BT)

Tel. 0883 19 55 528

Cell. 389 647 3686

Email: info@lemasseriezucaro.it

Sito: lemasseriezucaro.it

Facebook: Le Masserie Zucaro

Instagram: lemasseriezucaro_