La Giunta regionale pugliese l’ha nominato tra gli esperti esterni del Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici (NVVIP). Lui è il dottor Alessandro Ricchiuti - Esperto in economia, con particolare riferimento all’analisi di fattibilità economico-finanziaria di piani di investimento e alla finanza di progetto.

Con il dottor Ricchiuti abbiamo approfondito la tematica: «Si tratta di un incarico di grande prestigio e di responsabilità. In un periodo come quello attuale, in cui le dinamiche legate al Recovery Plan Recovery Fund sono all'attenzione di tutti, il Nucleo di Valutazione investe un ruolo di monitoraggio, di attuazione, di istruttoria delle programmazioni d'investimento che riguarderanno la Regione Puglia». Il dott. Alessandro Ricchiuti è anche a capo dello Studio di Consulenza Commerciale, Tributaria e Finanziaria, Riada Partners con sede a Bisceglie e ora anche ad Andria.

Analisi di bilancio, consulenza fiscale, finanza agevolata, consulenza societaria, gestione del personale, gestione fiscale e tributaria, sono tutti servizi racchiusi in un unico “contenitore” per agevolare altresì le esigenze del target di riferimento ovvero le realtà imprenditoriali del territorio. È, questo, uno dei maggiori punti di forza della Riada Partners: «Siamo un gruppo di giovani commercialisti con il sogno di portare una consulenza di stampo manageriale all'interno delle aziende. Il mio percorso è legato alle società di revisione; un profilo accademico con un dottorato di ricerca. Ad un certo punto del percorso lavorativo ho deciso di voler fondare una realtà che unisse giovani commercialisti, tecnici che credessero, in primis, nel valore aggiunto del commercialista in qualità di partner dell'imprenditore e non solo in qualità di organo giudicante delle scelte effettuate autonomamente dall'imprenditore – commenta il dott. Ricchiuti -. Sappiamo che le esigenze degli stessi sono variegate e la forza del collettivo non può che andare incontro a tali esigenze. Dopo l’apertura della sede di Bisceglie oggi siamo presenti anche su Andria. Assieme ad altri professionisti andriesi stiamo portando avanti un percorso di crescita e di supporto al lavoro delle realtà produttive del territorio. Ci sono tante dinamiche su cui stiamo esercitando: il passaggio generazionale, la segregazione dei patrimoni, il controllo di gestione. C'è tanto da fare e vogliamo credere in un progetto che possa dare una ulteriore spinta propulsiva al contesto sociale, culturale ed economico. Attualmente, nella Riada Partners, siamo in 18 tra professionisti e collaboratori che con passione e instancabile voglia di confronto mettono le loro competenze a disposizione del territorio in un’ottica di crescita e di responsabilità condivisa» conclude il dott. Ricchiuti.

Riada partners si trova ad Andria in via Barletta 283, in una struttura in condivisione con la Safety Group che è, altresì, spazio, logistica a disposizione degli imprenditori. A Bisceglie invece la sede della Riada Partners si trova in via Monte Sabotino 6. www.riadapartners.com