Zeropeli, i centri di eccellenza nell'epilazione laser e nei servizi di estetica

Che cos’è la fotoepilazione?

La fotoepilazione è un processo che si avvale di un’innovativa tecnologia che permette di trasformare l’energia luminosa emessa in energia termica (ossia calore), la quale condotta dal pelo fino alla papilla germinativa, la danneggerà in modo permanente, inibendo la ricrscita.

Ricerche e studi scientifici riguardanti la funzionalità di questo processo hanno permesso di riconoscerne la totale sicurezza ed efficacia.

Infatti, oltre ad essere il sistema più efficace di rimozione permanente dei peli superflui, presenta anche il vantaggio di essere indolore, non invasivo e le sedute sono più rapide rispetto alla seduta per la ceretta. Questo tipo di trattamento è consigliato a chi è stanco di ricorrere continuamente a cerette, rasoi e ad altri metodi di depilazione, ed è particolarmente indicato per i soggetti che soffrono di patologie legate al bulbo pilifero, tra cui follicoliti irritative e cisti pilonidali.

Di grande importanza sono anche i vantaggi dell’ epilazione laser, rispetto al sistema di depilazione definitiva attraverso la luce pulsata.

L’epilazione laser:

Risulta essere più rapida: emette una luce con un’unica lunghezza d’onda che viene assorbita solo dalla melanina contenuta nel bulbo del pelo, che si trasforma in calore e lo distrugge;

È maggiormente efficace su peli grossi e scuri, quali quelli di ascelle, inguine e mezza gamba;

Richiede un minor numero di sedute: per arrivare ad una epilazione totale servono circa la metà di sedute, rispetto a quelle richieste per la luce pulsata;

Fa sì che si ottenga un risultato definitivo anche nell’uomo: con la luce pulsata non sempre è possibile raggiungere la profondità dei bulbi piliferi. Ciò impedisce di arrivare ad un risultato che sia definitivo, come invece accade con l’utilizzo dell’epilazione laser;

Non causa iperpigmentazione: con la luce pulsata è maggiore il rischio di comparsa di macchie a livello cutaneo.

Perché scegliere Epilazione Laser ZEROPELI?

I centri ZEROPELI rappresentano un’eccellenza nel panorama dell’estetica avanzata e quello che contraddistingue un centro ZEROPELI è l’alta specializzazione grazie ai macchinari utilizzati, nati da un brevetto italiano, costantemente sottoposti a rigidi controlli di qualità e grazie alla presenza di personale altamente specializzato, in continua formazione e aggiornamento.

Questo permette di offrire ai nostri clienti trattamenti efficaci e sicuri.

I macchinari ZEROPELI garantiscono il raggiungimento dei risultati su tutte le tipologie di pelle, anche quelle abbronzate, sia uomini che donne, su tutte le zone del corpo.

Grazie al personale altamente qualificato, con ZEROPELI potrai prenderti cura della tua pelle in maniera del tutto sicura e dire finalmente addio ai peli superflui in modo indolore e permanente.

Quali sono le caratteristiche che rendono ZEROPELI unico nel suo genere?

Entrando nei centri ZEROPELI, si respira subito un’aria di professionalità e di cordialità. Nulla è lasciato all’improvvisazione, garantendo il massimo comfort nel più alto standard igienico. I protocolli ZEROPELI permettono di vivere l’esperienza rilassante del centro estetico in totale sicurezza grazie all’utilizzo del “monouso e getta” e all’utilizzo di protocolli di igienizzazione costante degli ambienti.

A ogni cliente è riservata la massima attenzione, attraverso una consulenza dedicata, volta a comprenderne le esigenze estetiche specifiche, con trattamenti che mirano a valorizzare la bellezza di ciascun corpo.

ZEROPELI è specializzazione, efficacia, professionalità, igiene al servizio della tua bellezza

