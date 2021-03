Il massaggio come strumento per scoprire se stessi e come punto di partenza di una quasi rivoluzione dell’idea di benessere, per (tornare a) vivere in armonia con il proprio corpo e la propria mente. Anche grazie a questa filosofia lavorativa, quest’anno, l’Isola benessere Calmamente®, di Carmela Damato, è attualmente l’unico Centro di Barletta e italiano a cui il WMC - World Massage Council abbia conferito il riconoscimento di elevati standard di qualità garantiti con i propri trattamenti.

“Mi sono sentita lusingata quando ho saputo di aver ricevuto il riconoscimento, per il suo valore internazionale - dichiara la fondatrice del centro benessere Calmamente®, Carmela Damato - ma anche investita di un’importante responsabilità, perché vuol dire avere una finestra sulla società: stimolante da una parte e molto impegnativo dall’altra, soprattutto con il cliente”.

L’attestato del Concilio Mondiale dei Massaggi a tutte le operatrici di Calmamente® per il lavoro che quotidianamente rispecchia le linee guide degli standard qualitativi a livello globale, ha valenza annuale - scrive il rappresentante italiano del World Massage Council Italy, Jonathan Van Put nel congratularsi per il traguardo raggiunto - e aggiunge “Ogni anno avrete la possibilità di ricevere ulteriore valutazione di qualità per l'anno seguente alla scadenza”.

Il centro benessere Calmamente®, la prima isola benessere di Barletta e provincia, nasce dall’esperienza ventennale della fondatrice e in poco più di un anno è diventato il punto di riferimento di un concetto di benessere multi-sensoriale focalizzato sulla persona che agisce sui 7 sensi: vista, olfatto, udito, tatto, gusto, mente e anima, garantendo un’esperienza unica, che con la massima calma e senza fretta, coinvolge corpo e mente creando una dimensione più intima e mirata a ritrovare l’armonia con se stessi.

La professionalità come scelta quotidiana a tutti i livelli di relazione con il cliente; l’aggiornamento continuo, l’empatia sempre centrale nell’accogliere qualsiasi emozione che, inevitabilmente, le persone portano con loro sul lettino da massaggio, la cura e l’attenzione ai dettagli nel creare un ambiente confortevole e rilassante, la pulizia e il rispetto di tutte le norme previste dalla legge per la protezione dal covid. Tutto questo custodisce il privilegio di essere stati scelti e certificati dal World Massage Council per la bravura, gli standard e i valori che i massaggi dell’isola benessere Calmamente® rappresentano e che il concilio tutela a livello globale.

“Questo è solo l’inizio - commenta emozionata Carmela Damato - e sono molto orgogliosa di tutte le mie ragazze che rappresentano Calmamente® ogni giorno. A oggi contiamo oltre 1.600 clienti iscritti al nostro programma fedeltà, e sono in continuo aumento, e indubbiamente sono la nostra fonte di motivazione costante. Ma la cosa che ancor di più gratifica è sentirsi dire da un cliente scettico a cui è stato regalato un nostro massaggio: Grazie, mi sono sentito abbracciato”.

Calmamente® isola benessere sceglie ogni giorno di aiutare le persone a ritrovare il proprio benessere psico-fisico mediante trattamenti che dal corpo arrivano alla mente, generando così un’efficace azione anti-stress per donne e uomini, dai venti ai settant’anni: tutti nessuno escluso, perché oggi più che mai dedicare il tempo per onorare il proprio corpo, la mente e lo spirito non è più un’opzione, ma una necessità.

Ogni operatrice del benessere di Calmamente® è ora membro di WMC - World Massage Council e grazie anche a Cinzia Scommegna, Daniela Deceglie, Roberta Ricco e Rosy Paolillo che il centro benessere Calmamente® oggi assicura alti livelli di qualità.

Si ringraziano il World Massage Council, il Presidente Marey El Hamouly e Rappresentante in Italia Jonathan Van Put per aver creduto in Calmamente® isola benessere da subito.





