Il network delle grandi farmacie italiane Eufema si fa promotore di una innovativa App che permette di avere a portata di click importanti prodotti e servizi, molti dei quali assolutamente gratuiti.

Nasce l’App Eufarma scaricabile sia su Apple Store che su Google Play. Garantire comodità e tempi celeri sono trai maggiori punti di forza della nuova App che, assieme al sito istituzionale e alla pagina Facebook di Eufarma, sono aggiornati costantemente al fine di garantire vicinanza e supporto alle persone che si rivolgono alla propria farmacia di fiducia.

I vantaggi dell’app Eufarma

È semplice e intuitiva. Inoltre, chi già possiede la Fidelity card del Network, dopo aver scaricato la App, dovrà inserire in fase di registrazione il numero del barcode e il cellulare lasciato al momento della sottoscrizione e potrà essere direttamente collegato alla “propria” farmacia. Senza la card no problem: basterà compilare il form di registrazione in fase di creazione dell’account e seguire le indicazioni. Poche e semplici mosse, dunque, per sottoscrivere gratuitamente la card.

Tra i servizi più utili forniti dalla App Eufarma vi è la possibilità di acquistare on line i propri farmaci e riceverli direttamente a casa grazie al servizio a domicilio, oppure prenotare il ritiro degli stessi in farmacia saltando la coda e accorciando i tempi di attesa. In caso di consegna a domicilio, la stessa avverrà il giorno stesso se l’ordine sarà effettuato prima delle ore 12, diversamente la consegna avverrà entro il pomeriggio del giorno seguente.

Si può scegliere di pagare in contrassegno, carta di credito o Paypal.

Oltre alla possibilità di richiedere il preventivo dei farmaci tramite la simulazione dell’acquisto è possibile inviare, con uno screenshot, anche le ricette elettroniche.

L’App Eufarma offre anche altri vantaggi:

· aggiornamento costante su orari, turni e recapiti delle farmacie;

· notifiche su eventi in corso e da farsi;

· possibilità di adesione e prenotazione ad eventuali giornate dedicate allo screening;

· servizio chat con cui poter interagire direttamente e senza intermediazioni con il proprio farmacista di fiducia per chiedere consigli e informazioni utili;

· accesso a coupon e buoni sconto da presentare al banco farmaceutico;

· premi utili e ricercati, inseriti nell’apposito catalogo fedeltà, raggiungibili grazie alla raccolta punti fidelity delle farmacie del circuito che aderiscono all’iniziativa.

Non uno ma tanti vantaggi grazie alla Eufarma Card (fidelity card oppure card digitale generabile direttamente dall’App) per collezionare punti attraverso gli acquisti effettuati nelle farmacie aderenti al circuito (raccolta non valida per i farmaci con ricetta).

Una App elettronica innovativa e completa che avvicina la farmacia ai suoi clienti per offrire servizi e comfort a portata di click. Scaricarla è vantaggioso nonché vivamente consigliato.