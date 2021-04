Centro benessere Zohar: trattamenti che rigenerano corpo e mente

Il concorso per 2800 tecnici al sud non è per giovani: la selezione per titoli non premia i migliori

Attualità

La "nuova era" delle selezioni inaugurata dal Ministro Brunetta per fronteggiare l'emergenza sanitaria e la carenza di personale nella Pa esclude migliaia di persone che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro