“Forse il segreto è non pensarci più e godersela fino in fondo”. Rubiamo l’inciso di una canzona per sintetizzare il concetto che c’è dietro la filosofia di un progetto messo in piedi da alcuni ragazzi che, in un particolare momento storico non demordono e, attraverso diverse esperiente e con know how differenti portano valore aggiunto al loro “GODO”.

GODO è una piattaforma food di piatti di alta qualità che conta su punti di forza chiari ed efficaci: le materie prime impiegate per la preparazione di tutti i piatti sono di primissima qualità e soprattutto a chilometro zero.

Voglia di un pranzo leggero, di un gustoso aperitivo, di una pausa sfiziosa o di una cena diversa dal solito? Scarica l’App e lasciati coccolare dal piacere di ricevere food & beverage a domicilio.

GODO è a tutti gli effetti una dark kitchen.

Le dark kitchen sono l'evoluzione del food delivery: una tendenza a cui ha soprattutto contribuito il popolo dei millennial, ma che strizza l’occhio ad un pubblico trasversale: una tipologia di clientela che non esita a ordinare cibo pronto anche più volte a settimana e che si aspetta un servizio veloce, ampia scelta e prezzi onesti.

GODO garantisce l'eccellenza a livello operativo grazie alla sua cucina centralizzata. L'esperienza conviviale del ristorante lascia spazio all’esperienza esplosiva delle proposte culinarie da consegnare a casa.

Dei "ristoranti collettivi", senza avventori e camerieri, ma solo con chef e fattorini: queste sono le dark kitchen e questo è GODO che si avvale di produttori locali in qualità di fornitori di eccellenze della nostra terra.

Un buon prodotto di qualità a nulla servirebbe se non fosse cucinato e preparato con maestria e sapienza. Ecco che, a garanzia dell’esperienza godereccia di ogni singolo cliente ci sono pizze e lievitati con impasti ad altissima idratazione con 72 ore di lievitazione; carni e pesci pregiati e controllati ed un ottimo ed assortito apparato beverage. Materie prime fresche a garanzia di un servizio impeccabile reso tale altresì dal servizio a domicilio o consegna in loco, tempestiva e precisa, senza l’ausilio di raider esterni.

Tra le proposte troverete: pizza, pizza gourmet, pinsa, focacce, panzerotti, pollo fritto, friggitoria, poke & salad, sandwich gourmet, aperitivo, tartare, dessert, birre, vini, soft drink amari e drink.

GODO è un App che consente di monitorare l’ordine e verificare il tempo massimo per la consegna. È un’esperienza finalizzata a regalare un senso di profondo piacere, di intima soddisfazione: questo il significato celato dietro un preciso intento che è quello di sorprendere ad ogni “godimento”.