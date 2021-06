Madogas Natural Energy, gas e luce per il cliente e per l’ambiente Copyright: n.c.

Madogas Natural Energy, gas e luce per il cliente e per l’ambiente Copyright: n.c.

Madogas Natural Energy, gas e luce per il cliente e per l’ambiente Copyright: n.c.

L’offerta del mercato energetico, sempre più variegata, grazie agli sviluppi scientifici e all’impellente necessità di un’economia ecosostenibile, oggi risulta quantomai competitiva sia in termini di costi che in fatto di tutela ambientale. Moltissime le aziende che focalizzano il proprio core business, perseguendo il profitto con un approccio “green”. Il settore luce e gas è direttamente coinvolto in questa tematica, tanto che la proposta dei fornitori più attenti convince sia per la qualità del prodotto/servizio offerto che per l’impegno a lungo termine in chiave ecologica.

È il caso di Madogas Natural Energy, azienda leader del territorio, che da oltre trent’anni fornisce luce e gas in Puglia, Basilicata, Molise e Abruzzo, garantendo servizi di qualità a costi contenuti. La disponibilità verso i clienti è uno dei cardini dell’impresa tanto che in ogni città in cui l’azienda è presente, ci sono uffici aperti tutti i giorni al pubblico, con operatori che offrono consulenza gratuita per individuare la soluzione più adatta alle esigenze degli utenti. La chiarezza e il risparmio sulla bolletta di luce e gas aiutano a definire una tariffa a misura del cliente con la garanzia del “soddisfatti o rimborsati”.

L’attenzione verso la sua clientela è una vera e propria vocazione per Madogas Natural Energy che, nella fornitura di luce e gas, punta all’efficienza: nel giro di 24 ore dalla sottoscrizione del contratto, viene attivata la soluzione più adeguata ad effettuare volture, prime attivazioni, luce di cantiere o per il nuovo contatore. L’azienda è attiva anche nell’erogazione di gas attraverso una rete di distribuzione presente su tutto il territorio nazionale. Per ogni evenienza gli operatori sono a disposizione dell’utenza, raggiungendo il domicilio del cliente o fissando un appuntamento presso la sede più vicina. È così che l’azienda trasforma la vicinanza in convenienza per i clienti anche attraverso i premi fedeltà previsti per chi rimane in Madogas Natural Energy: ogni dodici mesi l’utente può ricevere direttamente in fattura o ritirare in una delle sedi, una quota simbolica di risparmio di 24€ utile ad alleggerire la bolletta di un mese.

Sensibile al tema ambientale, Madogas Natural Energy, con l’offerta “Terra verde”, punta a sfruttare fonti rinnovabili per produrre energia “green” grazie ai suoi impianti presenti in tutta Italia. L’azienda ha a cuore questo prezioso equilibrio tra uomo e natura e si distingue per l’erogazione di energia pulita a favore della salute del pianeta e delle persone anche attraverso la tariffa “solidale” e la cosiddetta offerta “due in uno”.

Il valore della sostenibilità è uno dei capi saldi di Madogas Natural Energy che tiene sotto controllo tutta la filiera produttiva, verificando personalmente che l’acquisto delle sue materie prime provenga solo da fonti rinnovabili, parchi eolici e impianti fotovoltaici. Inoltre, con l’offerta “Giusta” l’azienda sceglie di reinvestire l’1% dei costi in bolletta in boschi, parchi e riserve naturali, una tariffa all-inclusive a tutela della flora e della fauna del pianeta e di tutti noi.

Il nostro ufficio vi aspetta ad Andria, in via G.B. Pontanto 104, tel. 0883/011876 – backoffice.andria@madogasnaturalenergy.com