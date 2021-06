Al via le iscrizioni per "Inter Summer Camp 2021"

A due settimane dall’inizio dell' Inter Summer Camp Day, Camp Andria il responsabile tecnico della Virtus Andria il sig Raffaele Quaranta ha dichiarato: «Quest’anno siamo riusciti a portare per la prima volta ad Andria e nella Puglia l’Inter Summer Camp. Il Camp è aperto a ragazze e ragazzi dai 6 ai 14 anni, nati dal 2007 al 2015.

Il Camp si svolgerà presso il Centro Sportivo Andria Sport (ex Arca) in via Leonardo Sciascia 31 ad Andria (BT) e al Centro Sportivo Lamapaola in Contrada Lamapaola, ad Andria (BT).

Saranno varie le attività del camp che vedranno impegnate differenti figure professionali con lo scopo di far trascorrere ai bambini un’estate indimenticabile. Ovviamente, gli allenamenti saranno dedicati al miglioramento delle capacità tecniche/coordinative e verranno alternati ad attività di gioco, socializzazione e animazione».

Alla fine della settimana verrà consegnato ai partecipanti l’attestato di partecipazione. L’iscrizione è aperta a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 6 e i 14 anni. Il Summer Camp sarà diretto da uno staff tecnico Fc Inter coordinato dal sig Luca Pedrinelli, allenatore U 13 Nazionale Fc Internazionale Milano.

Per le iscrizioni restano ancora pochi posti disponibili e potete iscrivervi collegandovi al sito web www.intersummercamp.it