L'agenzia Allianz Attimonelli e Volturno inaugura la nuova sede in via Barletta 109 Copyright: AndriaLive

L'agenzia Allianz Attimonelli e Volturno inaugura la nuova sede in via Barletta 109 Copyright: AndriaLive

L'agenzia Allianz Attimonelli e Volturno inaugura la nuova sede in via Barletta 109 Copyright: AndriaLive

L'agenzia Allianz Attimonelli e Volturno inaugura la nuova sede in via Barletta 109 Copyright: AndriaLive

L'agenzia Allianz Attimonelli e Volturno inaugura la nuova sede in via Barletta 109 Copyright: AndriaLive

L'agenzia Allianz Attimonelli e Volturno inaugura la nuova sede in via Barletta 109 Copyright: AndriaLive

L'agenzia Allianz Attimonelli e Volturno inaugura la nuova sede in via Barletta 109 Copyright: AndriaLive

L'agenzia Allianz Attimonelli e Volturno inaugura la nuova sede in via Barletta 109 Copyright: AndriaLive

L'agenzia Allianz Attimonelli e Volturno inaugura la nuova sede in via Barletta 109 Copyright: AndriaLive

L'agenzia Allianz Attimonelli e Volturno inaugura la nuova sede in via Barletta 109 Copyright: AndriaLive

L'agenzia Allianz Attimonelli e Volturno inaugura la nuova sede in via Barletta 109 Copyright: AndriaLive

L'agenzia Allianz Attimonelli e Volturno inaugura la nuova sede in via Barletta 109 Copyright: AndriaLive

L'agenzia Allianz Attimonelli e Volturno inaugura la nuova sede in via Barletta 109 Copyright: AndriaLive

L'agenzia Allianz Attimonelli e Volturno inaugura la nuova sede in via Barletta 109 Copyright: AndriaLive

L'agenzia Allianz Attimonelli e Volturno inaugura la nuova sede in via Barletta 109 Copyright: AndriaLive

L'agenzia Allianz Attimonelli e Volturno inaugura la nuova sede in via Barletta 109 Copyright: AndriaLive

L'agenzia Allianz Attimonelli e Volturno inaugura la nuova sede in via Barletta 109 Copyright: AndriaLive

Il nuovo ufficio dell’agenzia di assicurazioni Allianz Attimonelli e Volturno, con sede in via Barletta 109, è ufficialmente operativo e si va ad aggiungere alle altre presenti in Via Gorizia 30 e Via Milite Ignoto 21.

L’inaugurazione andata in scena giovedì 24 giugno ha visto partecipare solo agenti e dipendenti della grande famiglia Attimonelli e Volturno a causa delle restrizioni sanitarie. È stata un’occasione per riunire tutti coloro che hanno avuto un ruolo fondamentale per la realizzazione di questo ambizioso progetto. Dalle maestranze a tutti i dipendenti; ogni singola persona all’interno si è sentita coinvolta ed entusiasmata all’idea di poter trasformare il tutto in un’esperienza concreta che, dopo mesi di progettazione e costruzione e nonostante le difficoltà dovute al periodo pandemico, è riuscita ad avere luce.

Ed è proprio questo il punto cardine su cui Attimonelli e Volturno hanno voluto insistere: «Il nostro obiettivo era quello di costruire un ambiente che non fosse solo un comune luogo di lavoro – commenta Riccardo Attimonelli -, ma che mettesse al centro le persone, creando attorno ad esse un nuovo modo di concepire l’attività che svolgiamo». Il concetto di “famiglia” rappresenta la parola chiave del loro successo, un termine su cui si è insistito nella serata di presentazione ma anche durante tutti i lavori. «L’idea è stata quella di disegnare uno spazio che facesse sentire le persone protagoniste, dai dipendenti ai clienti. Questi ultimi hanno infatti bisogno di un clima confortevole nel quale essere sempre i benvenuti, migliorando così la qualità delle consulenze che offriamo agli assicurati».

Se in alcuni casi questi discorsi lasciano il tempo che trovano, rivelandosi illusori e ingannevoli, Attimonelli e Volturno hanno sempre risposto con le azioni. Recentemente infatti sono stati protagonisti di un’iniziativa importante; adoperandosi per donare alle scuole dei notebook hanno permesso di sopperire alle difficoltà riscontrate da molti studenti durante la didattica a distanza. L’aiuto di due imprenditori privati ha rappresentato un modello per altri volontari che, seguendo il loro esempio, si sono mossi in prima linea donando le loro risorse a chi ne aveva più bisogno, in un periodo in cui il problema del “digital divide” ha messo in pericolo il diritto allo studio di molti sfortunati ragazzi. «Mettere al centro la comunità, togliendo quindi l”io” e sostituendo il “noi”, ha un significato importante -sostiene Pasquale Volturno- Non possiamo concepire il nostro successo come un atto egoistico ma solo come un continuo intervento nell’apparato sociale della nostra città».

Spazi ampi, una sala multimediale a disposizione di chiunque ne avesse bisogno, confortevoli sala consulenze: tutto l’impianto è stato pensato e progettato non solo come un qualunque spazio fisico, ma principalmente umano. Un vero e proprio centro culturale accessibile a tutti, aumentando così l’efficienza del lavoro svolto.

Durante la serata i due volti principali dell’agenzia hanno ringraziato singolarmente tutti coloro che di questo progetto sono stati e saranno ancora parte integrante. «“Con noi assicurati” non è un semplice slogan; è una promessa. La nostra speranza è che il raggiungimento di questo importante traguardo sia l’inizio di nuovo percorso da vivere insieme, raggiungendo sempre più attivamente i bisogni e le speranze della comunità».