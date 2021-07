La Musica non si è mai fermata per l'Accademia Musicale Federiciana che, nonostante la pandemia partita dallo scorso marzo 2020, ha resistito a tutte le difficoltà che il settore ha subito.

Nel primo lockdown l'Accademia ha sin da subito attivato la didattica online e, attraverso l'utilizzo di programmi e software specifici, ha portato avanti tutti i corsi avviati nel 2019. La stessa direttrice Agnese Paola Festa ha fondato il Coordinamento delle Scuole di Musica della Puglia, riuscendo ad interfacciarsi con il Presidente Emiliano e il suo staff, e a stabilire le lineee guida per la riapertura.

«Lo scorso settembre 2020 - afferma la direttrice - abbiamo compiuto i 20 anni di attività culturale e didattica in questa città, ma l'instabilità della situazione pandemica, non ci ha permesso di festeggiare degnamente questo anniversario. Il cartellone ricco di eventi e iniziative è momentaneamente in standby ma, se sarà possibile, presto ci saranno tante novità.

Ma la musica per noi non va in vacanza, e oggi partiamo con il MUSIC SUMMER CAMP (5a edizione), organizzato in collaborazione con la Fondazione Bonomo presso Castel del Monte. Tanti i corsi e il laboratori musicali tenuti dagli straordinari docenti federiciani, con ospiti di eccezioni fra i quali Maria Grazia Fontana (coro e canto pop), Beppe Basile (batteria), Vincenzo Maurogiovanni (Basso Elettrico ed ear Training), Mirko Signorile (pianoforte jazz ed improvvisazione).

E proprio questa sera, sempre presso la Fondazione Bonomo, il pianista Signorile presenterà il suo ultimo lavoro per piano solo "Oceano", edito dalla Florestano Edizioni. L'evento è gratuito ma su prenotazione per contingentare gli ingressi.

Noi continueremo ad impegnarci e a crederci sempre, nonostante tutto - conclude Agnese Paola Festa - con la speranza che i nostri vent'anni nella città di Andria, al servizio dei giovani talenti andriesi, si moltiplichino nel tempo».