La nuova sfida di Leasys e Iti Rentcar: inaugurato lo store di via Jannuzzi

Un nuovo servizio per i cittadini, per le aziende e i liberi professionisti. È stato inaugurato lunedì sera, nella sede di via Jannuzzi 10, il nuovo mobility store di Leasys e Iti Rentcar dedicato al noleggio a lungo termine. “Un’operazione – commenta Francesco Manuto, responsabile dello store – che punta a offrire soluzioni alternative e convenienti di mobilità”. Gli operatori presente nello store saranno costantemente a disposizione per offrire la soluzione di noleggio più coerente con le necessità dei clienti. Vastissima la scelta di auto, notevoli i vantaggi del noleggio a lungo termine.

Sereno e festoso è stato il clima della serata, con il classico taglio del nastro che ha visto protagonisti Davide e Michele Russo, rispettivamente ceo e cfo di Iti Service (ovvero la società che comprende Iti Rentcar), oltre che Andrea Corallo, area manager di Leasys.

“Grazie a questo nuovo store – commentano praticamente all’unisono – vogliamo lanciare un’autentica sfida. Il noleggio a lungo termine è un servizio di straordinarie potenzialità, che consente al cliente di pensare unicamente alla guida, senza essere condizionato da incombenze legate alla gestione del veicolo. Parliamo della soluzione di mobilità più apprezzata del presente e del futuro. Il nostro invito va ai cittadini di Andria e dell’intera Bat: vi aspettiamo per conoscere ancora più da vicino le nostre offerte”.

Per info, rivolgersi al numero 0802227053 oppure consultare il sito www.itirentcar.it.