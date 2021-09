Morgan School apre le porte della sua sede per il nuovo anno accademico

Morgan School è pronta ad inaugurare il nuovo anno accademico 2021/22 con tante novità e con la stessa energia di sempre. Mercoledì 8 settembre a partire dalle ore 18 la sede di viale Crispi, ad Andria, sarà animata celebrity pop dello star system britannico che accoglieranno gli amici di sempre e coloro che presto lo diventeranno. Nell’ambito dell’open day saranno illustrati i programmi didattici direttamente dai docenti, tutti “madrelingua”; sarà possibile visitare gli ambienti e chiedere informazioni dettagliate al personale di front office.

Per l’occasione anche il “𝗖omics corner”: un angolo interamente dedicato alla fumettistica dal vivo.

Nel rispetto delle norme anticovid, sarà dunque presentata la nuova stagione targata Morgan School Andria.

«Non c’è modo migliore per imparare una lingua anche attraverso la sua cultura – commenta Lorena Fusiello, direttrice della Morgan School - Vi aspettiamo con il sorriso per raccontarvi quello che siamo e i servizi che possiamo offrire ad un target trasversale, perché non è mai tardi per imparare la lingua del mondo».