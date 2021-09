Mercoledì 8 settembre '21 è andata in scena la presentazione del nuovo anno accademico della Morgan School. L’open day ha aperto le porte a vecchie conoscenze ed a nuovi amici della scuola d'Inglese di viale Crispi. C’erano i Beatles, Elton John e Mary Poppins… un omaggio alle figure d’eccezione dello star system britannico che per l’occasione hanno salutato i presenti, a conferma del fatto che si può affinare la comprensione di una lingua anche attraverso una canzone e un film. Il tutto è stato condito dallo stesso spirito di intraprendenza e curiosità di sempre ma tante sono anche le novità presentate e pensate per il nuovo anno. Per l’occasione è stato allestito anche il “Comics corner”: un angolo interamente dedicato alla fumettistica dal vivo.

Finalmente ci sarà l’occasione di tornare a imparare in presenza, il tutto nel rispetto delle misure anti-Covid e in totale sicurezza. Gli insegnanti, tutti madrelingua, potranno così riprendere i vari corsi dal vivo e farsi travolgere dall’entusiasmo e dalla voglia dei ragazzi di imparare l’inglese in un clima sereno e inclusivo.

Con il nuovo anno accademico alla Morgan School viene riconfermato un must come “Imparo l’inglese col teatro”: un corso pensato per i bambini dai 5 ai 10 anni. Rappresenta un innovativo metodo che, attraverso l’uso delle tecniche teatrali, stimola e facilita l’apprendimento della lingua inglese. «Non è un classico corso di teatro finalizzato a mettere su uno spettacolo finale, bensì un corso che usa il teatro per rendere l’apprendimento più godibile e immediato – spiega la dirigente della Morgan School, Lorena Fusiello -. Un’idea alternativa che unisce studio e divertimento. È fondamentale infatti che i nostri allievi non subiscano la lingua in maniera passiva, ma imparino a parlarla con gioia. Il metodo, certificato, favorisce inoltre l’accrescimento dell’autostima nell’allievo e incide sull’aspetto caratteriale , specie se si tende ad essere introversi».

Un altro corso di successo, riconfermato anche quest’anno, è “Mummy & Me”, studiato per tutti quei bambini che hanno voglia di imparare l’inglese divertendosi con la propria mamma e perché no, anche con il proprio papà. «Talvolta i piccoli sono poco inclini a lasciarsi andare in un ambiente nuovo e separarsi dalla mamma per andare a scuola è impresa ardua. Il percorso Mummy & me nasce dalla volontà di superare barriere inibitorie e dare la possibilità a genitori e figli di trascorrere un’ora piacevole di giochi e musica in inglese».

Morgan School Andria è un centro di preparazione Cambridge: «Sono orgogliosa di dire che da ben 7 anni i nostri allievi superano tutti brillantemente gli esami di Inglese Cambridge ottenendo quindi le relative certificazioni - sottolinea Lorena Fusiello -. Questo, a riprova di una didattica vincente sia per grandi che per bambini. Anche in quest'ultimo periodo, nonostante la didattica a distanza, gli esaminatori (tutti esterni) hanno promosso tutti gli esaminati e si sono complimentati con i nostri preparatori madrelingua».

Novità assoluta di quest’anno accademico sarà infine la realizzazione di podcast monotematici. «Il podcast – spiega Lorena Fusiello – è un ottimo metodo di esercizio orale, finalizzato a potenziare le capacità comunicative e acquisire consapevolezza del proprio talento».

Le docenti vi aspettano nella storica sede di Viale Crispi per imparare e divertirsi insieme.