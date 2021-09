Una delle decisioni più importanti da prendere quando si realizza una casa estiva è la sua parte interna. Nonostante le forme dei tronchi di legno permettano di realizzare soluzioni architettoniche uniche nel loro genere e la struttura del legno dia una certa naturalezza agli ambienti, è necessario pensare a come combinare queste caratteristiche con l’arredamento interno per realizzare una casetta in legno da sogno per te e per le persone che ami.

Inoltre, i materiali che scegli per costruire le casette in legno abitabili, non dovranno per forza rappresentare lo stile della casetta stessa, poiché potrai personalizzarli in maniera originale e su misura.

Trasformare le casette in legno per le vacanze estive in una soluzione moderna ed al passo coi tempi può essere una sfida, ma i pannelli di legno stessi sono un connubio perfetto che si abbinano bene con diverse tipologie di arredamento, materiali e colori. Per creare un arredamento moderno per casette in legno che non sia troppo distante dalla natura, dovresti prestare molta attenzione ad un paio di trucchi essenziali.

Decorazione interna per casette in legno

Se hai intenzione di realizzare una casetta in legno per le vacanze estive, prima di tutto dovresti pensare al tipo di arredamento partendo, ad esempio, dal soggiorno. Sebbene la struttura in legno stessa possa essere associata alla natura, ciò non significa che solo il legno naturale può essere usato per le pareti, il pavimento ed il soffitto. In genere, scegliendo finiture uniche permettono di dare uno stile non solo alla stanza, ma anche un tema all’intera casa (il che facilita la scelta dei mobili con cui arredare l’intera abitazione).

Probabilmente, il materiale più utilizzato per la decorazione di interni (senza il legno) per creare casette in legno estive moderne continua ad essere il cartongesso, il quale permette di realizzare varianti uniche e diversificare i vari ambienti interni, oltre a dare carattere e personalità all’intera casa.

Tuttavia, è importante ricordare che quando si coprono le superfici delle casette in legno estive con pannelli in gesso, i quali aprono possibilità di realizzare qualsiasi tipo di decorazione alle pareti ed al soffitto, non dovrebbe esserci un eccesso di dettagli cromati ed in cemento. Al fine di mantenere moderno lo stile interno delle casette in legno, spesso consigliamo di abbinare le pareti o il soffitto con legno naturale o trattato, ciò permette di dare un tocco di modernità all’ambiente mantenendo, comunque, lo stile naturale del legno.

Per quanto riguarda il pavimento delle casette in legno, le case moderne sono caratterizzate da una discreta varietà di varianti: queste possono essere realizzate con pannelli in legno o laminato, con una texture in legno o pietra, inoltre è possibile realizzare un inserto di piastrelle o mettere dei tappeti, ma queste ultime opzioni sono meno comuni nelle case in stile moderno. La cosa più importante è quella di non focalizzarsi in un solo aspetto quando si pensa a come realizzare il pavimento delle casette in legno estive. Infatti, il pavimento, così come le pareti o i soffitti, dovrà uniformarsi all’intero ambiente, sia della stanza ma anche della casa stessa, per creare uniformità ed un’atmosfera accogliente.

Colori per casette in legno estive

Non importa quale muro, pavimento o soffitto della casetta hai intenzione di decorare, dovresti prestare attenzione ad uno degli aspetti più importanti: il colore dei locali. Qualunque colore per pareti sceglierai, esso determinerà non solo l’atmosfera e lo stile della stanza, ma anche la sensazione di spazio e la luminosità degli ambienti. Infatti, non è molto difficile capire che scegliendo colori chiari per decorare le stanze delle casette in legno, sarà possibile ottenere maggior luminosità (cosa che invece i colori scuri non permettono di ottenere). Di conseguenza, scegliendo colori chiari per la decorazione delle stanze, ti sembrerà di avere maggior spazio rispetto quanto non ce ne sia in realtà, quindi il colore chiaro per pavimenti, pareti e soffitto dovrebbe essere considerato soprattutto per proprietari di casette in legno di piccole dimensioni.

Un interno luminoso diventerà una soluzione insostituibile qualora la casetta estiva non avesse finestre o ci fossero alberi e piante che ostacolano alla luce di penetrare all’interno dell’edificio.

Come scegliere l’arredamento per le casette in legno per l’estate?

La tradizione di trasportare tutto il mobilio usato per arredare le casette in legno per l’estate è ancora in voga in tutto il mondo, tuttavia ciò difficilmente permetterà di creare un arredamento moderno e piacevole, anzi potresti rovinare l’immagine dell’abitazione in sé.

Come menzionato precedentemente, quando si crea l’arredamento per case estive, vanno evitati colori accesi, fantasie variegate o mobili dorati, i quali vengono spesso utilizzati per interni rustici.

Probabilmente, la prima cosa a cui prestare attenzione quando si sceglie l’arredamento principale per l’abitazione è il colore delle pareti. Una soluzione piuttosto semplice, ma molto moderna, creerà un look unico per il soggiorno, con contrasti tra i colori del mobilio e delle pareti. Un divano chiaro ravviverà una stanza buia e l’arredamento sarà perfetto per una stanza chiara.

Quindi, quando si deve creare un arredamento moderno per casette in legno per l’estate, non bisognerebbe dimenticarsi non solo lo stile, ma anche il comfort, dopo aver considerato attentamente i dettagli essenziali, che permetteranno di creare un soggiorno al passo coi tempi.

Per quanto il legno possa essere perfetto per arredare una casetta per l’estate, è bene evitare di abusarne ed abbinarci delle finiture realizzate con altri materiali. In questo modo, non creerai solo un’area ricreativa immersa nella natura, ma anche un luogo moderno e con mobili abbinati.

Ricordiamo che dovresti prestare particolare attenzione ai colori dell’interno della casa estiva, il che ha un impatto significativo non solo per lo stile della casa, ma anche sul comfort abitativo.

Infine, non aver paura della luce, poiché può ravvivare il design interno dando valore aggiunto ed esclusività.