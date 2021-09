Offerta di lavoro a Corato: Scar Ecology srl cerca professionisti qualificati

La crescente ricerca di lavoro fa i conti con le necessità delle aziende di assumere personale qualificato capace di assolvere ad una molteplicità di mansioni, mantenendo un profilo adeguato che sia all’altezza delle richieste aziendali, sia per conoscenze che per competenze.

Per questo la Scar Ecology srl, azienda di Corato nata nel 2014, cerca professionisti in grado di svolgere specifiche attività in linea con la mission aziendale. Scar Ecology srl si occupa di trasporto di rifiuti e di merci nonché di intermediazione commerciale, operando su tutto il territorio nazionale per facilitare gli scambi di beni e le transazioni di prodotti a favore delle altre aziende.

L’attività è incardinata nel settore logistico dei suoi clienti per garantire spedizioni puntuali e affidabili nelle varie aree del territorio regionale e nazionale.

La Scar Ecology ricerca nel territorio di Corato e paesi limitrofi persone con certificata esperienza. Nel dettaglio le figure professionali richieste sono: un autista con patente C e C-E con CQC, un meccanico, un elettrauto, un gommista e un operaio specializzato metalmeccanico.

L’offerta di Scar Ecology srl è solo uno dei tanti segnali del dinamismo professionale e socioeconomico che la città di Corato ha sempre rappresentato, polo industriale e centro produttivo di beni e servizi su vasta scala.

Per proporsi per una delle suddette proposte di lavoro è sufficiente inviare il proprio curriculum vitae allegando fototessera e precedenti esperienze professionali all’ufficio delle risorse umane di Scar Ecology srl all’indirizzo di posta elettronica risorseumane@scarecology.it