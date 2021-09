Reduci dal successo del musical Eleven dello scorso 11 settembre, l'Accademia Musicale Federiciana è pronta a ripartire per il nuovo Anno Accademico 2021-2022.



Al 21º anno di attività, ripartono i corsi del Dipartimento Classico e del Dipartimento Moderno: pianoforte classico pop e jazz, organo, chitarra classica ed elettrica, contrabbasso e basso elettrico, violino, violoncello, flauto traverso, sassofono, batteria, canto lirico, pop e jazz.



Pronti a ripartire insicurezza anche i corsi del Dipartimento Junior tra cui musica in gravidanza, Musica in Culla da 0 a 36 mesi, e Propedeutica Musicale dai 3 ai 5 anni.

La voglia di promuovere la cultura, la passione per la musica, per l'arte e per il teatro, non ci è mai passata nonostante la pandemia, sostiene la direttrice Agnese Paola Festa. Ed è per questo che quest'anno ripartirà il corso di teatro/musical per bambini e per ragazzi, e il corso di perfezionamento Performing Arts con Maria Grazia e Attilio Fontana.

Tutto è stato organizzato nella massima sicurezza e seguendo le normative anti-Covid19, e per questo ci auguriamo di poter continuare a diffondere l'amore per la Musica senza rinunciare ai rapporti umani.