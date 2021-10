Ottobre, mese dei colori e delle foglie danzanti, si preannuncia ricco di novità per il Caseificio Montrone pronto a partecipare a Tutto Food 2021 - la fiera B2B per l’intero ecosistema agro-alimentare- in programma dal 22 al 26 ottobre (padiglione 6 stand F01-G02).

Una firma autorevole nel panorama della pizza d’autore, domenica 24 ottobre, porterà il suo contributo alla promozione e alla valorizzazione dei rinomati prodotti caseari: il maestro pizzaiolo Vincenzo Florio, ambasciatore del gusto Doc Italy, metterà a disposizione il suo know how e la sua autentica vivacità culinaria. Si definisce figlio di un contadino pugliese, custode di una tradizione preziosa, orgoglioso e geloso della storia che lega la sua famiglia al suo lavoro e alla sua cara e calda Puglia. Con Vincenzo Florio siamo certi che i prodotti del Caseificio Montrone garantiranno ghiotti assaggi e saranno un valido pretesto per reinterpretare grandi classici.

A questo importante appuntamento gastronomico seguirà, lunedì 25 ottobre, l’evento con Sonia Peronaci: una giornata di show cooking con la fondatrice di “Giallo Zafferano”, testimonial-madrina del Caseificio Montrone già da qualche anno.

La stessa ha tenuto a battesimo la prima partecipazione del Caseificio Montrone al Tutto Food 2019. Un sodalizio che continua e che diventa occasione per approfondire la creatività in cucina grazie alla qualità dei prodotti Montrone che hanno ispirato una delle food blogger più famose d’Italia.

Un’anteprima gustosa di alcune delle esclusive ricette di Sonia Peronaci per il Caseificio Montrone le potete trovare sul sito istituzionale dell’azienda.