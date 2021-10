Diventare uno scrittore freelance è semplice quando si possiede una passione innata per la scrittura ma è altrettanto complesso, in quanto la disciplina del linguaggio con tutte le sue infinite varianti, esige studio e aggiornamento continuo per quanto riguarda i metodi, le strategie di scrittura, gli argomenti e soprattutto il mercato di riferimento. Un altro fattore da non sottovalutare, riguarda le lingue straniere, imparare l'inglese online con Preply o scegliere altri corsi di spagnolo, tedesco o francese, rimangono delle soluzioni efficaci per ampliare il proprio bagaglio linguistico e lavorare su traduzioni e produzioni ad ampio raggio per le aziende e per i privati.

Ecco tutte le informazioni essenziali che ogni scrittore freelance deve sapere per avere successo nel proprio lavoro.

Il business freelance degli scrittori

Per quanto la passione possa rappresentare una spinta notevole, uno scrittore freelance rimane un libero professionista che deve fare i conti con il mercato e la sua domanda, di conseguenza si trova in pieno nel regno del business e deve considerare una serie di fattori determinanti. Essere in costante contatto con i redattori, i quotidiani, le case editrici e soprattutto, studiare la domanda attraverso le ricerche di mercato, sono informazioni preziosissime che qualsiasi scrittore freelance deve assimilare ed espletare.

Specializzarsi in un settore o su un argomento

Anche in questo senso la passione potrebbe costituire un trampolino di lancio, ma bisogna sempre tenere d'occhio la domanda del mercato e scegliere i settori che richiedono maggiore manodopera. Un dietologo può lavorare facilmente nel settore della nutrizione ma questo è un ramo che richiede sempre numerosi specialisti, quindi sarà possibile guadagnare fin da subito. Discorso diverso è quello dello sport, non sempre gli scrittori che lavorano nel settore sportivo trovano i giusti spazi, potrebbe essere più difficoltoso e richiedere più tempo per iniziare a guadagnare, almeno a livello provinciale e regionale. Quello che è importante è dedicarsi a un solo settore per avere maggiori possibilità di trovare materiale, specializzarsi, essere assunto per progetti o in aziende.

Costruire il proprio sito web ed essere sempre presente sui social network

Uno scrittore freelance è come un'azienda vera e propria, di conseguenza è necessario costruire il proprio sito web per informare i potenziali clienti sull'offerta, garantire la visibilità del portfolio personale per addentrarsi con più facilità nel settore che viene scelto. I social network come Facebook e Instagram rappresentano il canale più affidabile dove condividere i propri lavori, link, video, foto e tutte le informazioni per aumentare il raggio d'azione, farsi conoscere e incrementare i clienti.

Alcuni libri consigliati per gli scrittori freelance

La lettura di testi non deve mai mancare, dai romanzi ai testi scientifici, dalla letteratura alla scienza, ogni libro rappresenta una porta che una volta attraversata offre un mondo. Fra i libri che gli scrittori freelance dovrebbero leggere possiamo consigliare La Bibbia del Freelancer di Sara Horowitz, Write and Grow Rich di Alina Rutkowska, Avviare e gestire un'attività di Copywriting di Steve Slaunwhite, I Segreti di uno scrittore freelance di Robert W. Bly, The renegade Writer di Linda Formichelle e Diana Burrell.