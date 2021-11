Mike Dear, l’eccellenza delle calzature made in italy

Mike Dear è un'azienda andriese nata dalla collaborazione di due giovani menti creative: Francesco Pierini, calzolaio e figlio d'arte e Luca Leonetti, designer.



L'azienda nasce nel 2019 e prende il nome dal legame d'amicizia che lega Francesco e Luca a Michele Sardano, fotografo.

Eccellenza del Made Italy, legami stabili, sguardo al futuro e cura per la bellezza a 360 gradi sono i punti fermi per definire cosa vuole rappresentare Mike Dear e cosa vuole comunicare ai suoi follower e users.

Mike Dear si rivolge ad un pubblico che ama la ricercatezza e lo stile, senza rinunciare ad un design contemporaneo.



Lo scorso 22 settembre è uscito un articolo su Marie Claire Italia che raccontava Mike Dear come start up nata a seguito della partecipazione di Francesco Pierini in qualità di studente del corso presso l'Accademia della Moda di Napoli e Milano.



Dopo la pubblicazione dell'articolo di Marie Claire, Mike Dear è stata "attenzionata" da grosse aziende del settore che si sono mostrate incuriosite e interessate.



Mike Dear ha così deciso, dopo aver valutato diversi scenari di business, di andare in contrattazione con una delle proposte ricevute che ha valutato tra le più interessanti. In questa fase il direttivo mantiene massimo riserbo, ma a breve non mancherà di uscire con interessanti novità. Stay tuned.