Assicurazione auto a rate: quando richiederla e come calcolare un preventivo

La sottoscrizione di una polizza assicurativa per la propria auto rappresenta un fattore molto importante e quindi da soppesare con attenzione. Da una parte il web ha portato un notevole e interessante abbassamento dei prezzi ma resta comunque valido il principio che è particolarmente utile valutare le coperture offerte e, in alcuni casi, scegliere delle sicurezze aggiuntive. Per coloro che preferiscono non pagare il premio assicurativo in un'unica soluzione annua, esiste la possibilità di optare per un'assicurazione auto a rate.

Si tratta di una soluzione molto interessante perché consente di scegliere un'assicurazione realmente adatta alle proprie circostanze, senza avere la preoccupazione di dover corrispondere l'intera cifra al momento della stipula. Le modalità di pagamento e la frequenza possono variare tra una polizza e un'altra, in quanto vengono stabilite dalle singole compagnie assicurative. Per questo motivo alcune compagnie prevedono un'assicurazione annuale suddivisa in due rate semestrali, mentre altre permettono dei pagamenti ancora più frequenti.

Ovviamente suddividendo il costo complessivo del premio annuo, la spesa di una copertura assicurativa ha un minor impatto sul bilancio familiare. Occorre però prestare attenzione durante la scelta e valutare diversi preventivi, in quanto non tutte le RCA che possono essere rateizzate sono uguali. Molto importante è anche discernere tra le polizze che vengono rateizzate da quelle dette "temporanee" e che offrono invece una copertura limitata ad alcuni periodi specifici.

Come scegliere un'assicurazione a rate

Esistono dei punti di riferimento del settore che consentono di ottenere facilmente diverse proposte di assicurazioni a rate. A tal proposito, sul portale Chescelta.it si possono confrontare le diverse soluzioni disponibili. Ad esempio, in questa pagina è possibile calcolare i preventivi in modo semplice e veloce, così da individuare le migliori opportunità per stipulare una polizza RCA con pagamento rateizzato. Solitamente è possibile scegliere tra rate semestrali, trimestrali e in alcuni casi persino mensili.

La cadenza dei pagamenti ovviamente però non è l'unico fattore a cui è necessario prestare attenzione, in quanto resta sempre molto importante valutare le coperture e i massimali presenti in una polizza assicurativa. In alcuni casi le compagnie assicurative offrono la possibilità di rateizzare la propria RCA soltanto a chi ha delle difficoltà economiche o comunque si trova al di sotto di un determinato tetto reddituale. Per questo motivo in tal caso potrebbero richiedere dei documenti per comprovare lo stato finanziario familiare.

Generalmente però è possibile scegliere una buona copertura assicurativa a rate utilizzando un comparatore del settore e vedendo le singole offerte che le compagnie dedicano alla propria auto. Queste dipendono sempre da diversi fattori personali, come l'età, i km percorsi, la situazione lavorativa, la classe di appartenenza e la zona di residenza, e dagli aspetti tecnici del veicolo, come ad esempio cilindrata e valore commerciale.

Fattori utili da considerare

Solitamente è consigliabile sottoscrivere una polizza assicurativa a rate quando questa è realizzata direttamente dalla compagnia assicurativa. Queste possono essere individuate semplicemente richiedendo un preventivo online ed evitando le intermediazioni delle società finanziarie che spesso richiedono il pagamento di un tasso d'interesse sulle polizze assicurative. Oltre alla rateizzazione è molto utile considerare alcuni fattori aggiuntivi, che possono rivelarsi importanti, come ad esempio:

• Possibilità di sospendere la polizza.

• Garanzie aggiuntive di protezione dai danni.

• Tutela legale.

• Massimali previsti.

• Assistenza stradale.

• Infortuni del conducente.

La possibilità di sospendere una polizza è stata molto apprezzata negli ultimi anni e rappresenta un fattore particolarmente utile per chi desidera abbassare il costo di gestione della propria assicurazione RCA. Sospendere una polizza in un eventuale periodo in cui l'auto non viene utilizzata, come ad esempio può essere fatto da chi lavora in modalità smart working, oppure anche semplicemente prima di andare in vacanza, permette di posticipare la scadenza del premio assicurativo e quindi di renderla maggiormente economica.

Alcune compagnie assicurative permettono di sospendere la polizza anche per due o tre volte ogni anno e di conseguenza di beneficiare di un reale abbassamento dei costi. Altrettanto utile sono poi le coperture dai danni, come ad esempio avviene con i pacchetti kasko, minikasko, atti vandalici o furto e incendio. Scegliere un'assicurazione con pagamento rateizzato non significa necessariamente rinunciare a queste coperture assicurative aggiuntive che possono rivelarsi molto utili in alcuni casi.