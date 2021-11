Invecchiamento della pelle: come contrastare i segni del tempo su viso e occhi

La giornata di una donna normalmente riserva almeno una visita allo specchio durante la quale ci si dedica alla cura e alla valorizzazione della pelle del viso. Il mercato della cosmesi offre un’infinità varietà di prodotti destinati a soddisfare le esigenze delle ragazze di ogni età.

La skin care, infatti, dovrebbe accompagnare la donna in ogni fase della sua vita ed essere adeguata ai cambiamenti dettati dallo scorrere del tempo e ai conseguenti mutamenti che esso comporta.

Quello nei confronti del mantenimento del benessere del viso è un impegno costante che dovrebbe essere assunto per contrastare l’invecchiamento cutaneo, soprattutto quello che colpisce zone specifiche come il contorno occhi o la zona intorno alle labbra.

Beauty routine anti-age: quali prodotti scegliere

Affinché gli interventi quotidiani sulla pelle risultino efficaci, è fondamentale capire quali prodotti siano irrinunciabili per avere una pelle sempre idratata e rigenerata. Bisogna sicuramente cominciare con la detersione profonda, raggiunta grazie a leggere mousse o a detergenti specifici.

È importante ricordare di non lavare mai il viso con acqua e saponi per le mani perché quest’ultimi sono spesso pieni di agenti schiumogeni che aggrediscono la pelle e danneggiano lo strato protettivo più esterno, quello che difende il volto dagli agenti tossici presenti nell’aria.

È essenziale, poi, massaggiare il viso con creme viso ricche di acido ialuronico, per ottenere un’azione levigante e un film protettivo che permetta alla pelle di conservare le sue naturali riserve d’acqua.

È consigliabile prediligere prodotti con una texture dall’asciugatura rapida e che non lasci il viso oleoso o lucido come, ad esempio, la crema antirughe filler viso e occhi di Acqua alle Rose, che ha una formulazione a base di acido ialuronico vegetale completamente naturale e di acqua distillata di Rose Nobili.

Un altro alleato delle donne che vogliono mantenere giovane la pelle è il concentrato attivo di acido ialuronico, un siero che, abbinato alle creme antirughe, aiuta il viso a distendersi ulteriormente, agendo su porzioni specifiche di pelle, maggiormente esposte alla comparsa di solchi causati dall’invecchiamento.

Non bisogna dimenticare, poi, di detergere nuovamente la pelle a fine giornata e di abbinare al lavaggio l’applicazione di acqua micellare tramite un batuffolo di cotone, al fine di rimuovere il make-up senza alterare l’equilibrio della pelle.

Per rivitalizzare ulteriormente la cute è bene aggiungere alla beauty routine anti-age un buon tonico che darà freschezza e idratazione alla pelle. Può chiudere la skin care una crema notte antirughe a base di retinolo (qui un approfondimento) che, penetrando a fondo durante il sonno, regala un aspetto sano e florido alla pelle sin dal risveglio.

Come potenziare la lotta contro i segni dell’età

Dopo aver selezionato tutti i prodotti più adatti alla salvaguardia del benessere della pelle, ogni donna dovrebbero tenere a mente alcuni accorgimenti che aiutino il viso a restare giovane.

Innanzitutto, è di primaria importanza tutelare la pelle dai raggi UVA e UVB, responsabili dell’invecchiamento precoce, con creme solari ad ampio spettro e con fattore protettivo alto. È utile, poi, circa una volta a settimana, applicare maschere idratanti e rigeneranti.

Di tanto in tanto, può aiutare anche l’assunzione di integratori a base di Vitamina D, che contrasta la secchezza cutanea, Vitamina C, che rende la pelle più giovane, Vitamina E, che ha proprietà antiossidanti, e Vitamina K, che si oppone alla comparsa di occhiaie e punti neri.

È consigliabile, infine, recarsi in un centro estetico specializzato almeno una volta ogni tre mesi per effettuare una pulizia del viso, utile per rimuovere le impurità cutanee e purificare a fondo la pelle dalle scorie prodotte dallo smog e dal sebo in eccesso.