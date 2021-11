Strategie di investimento: conviene comprare azioni con dividendi oggi?

Come è facile intuire, ogni trader deve essere in grado di elaborare una strategia di investimento che sia letteralmente cucita addosso alle sue personalissime esigenze. In altre parole, in finanza non esistono piani operativi infallibili ed efficaci al 100%: tutto sta invece nel capire quali siano le operazioni più in linea col proprio profilo finanziario. Da questo punto di vista gli investitori devono essere capaci di “classificarsi” prendendo in esame diversi fattori: il budget che hanno a disposizione, il livello di esperienza che hanno sviluppato, il tipo di obiettivi che si prefiggono e ovviamente il tempo che hanno a disposizione per provare a raggiungerli. Questi ed altri elementi permettono di delineare una strategia di investimento altamente personalizzata e altamente performante.

Esistono anche periodi storici che vengono caratterizzati da asset e, di conseguenza, piani d’azione differenti: si pensi alla prima esplosione delle criptovalute e a tutte le strategie di crypto trading che l’hanno seguita. Attualmente, ad esempio, c’è un crescente interesse nei confronti delle azioni con dividendi, ovvero dei titoli che consentono di generare degli utili anche sul lungo periodo.

Che cosa si intende quando si parla di “dividendi”

Il primo passo da fare per parlare di azioni con dividendi consiste sicuramente nello spiegare in maniera più esaustiva cosa si intenda quando si fa riferimento alla parola “dividendo”: un termine più che noto agli investitori professionisti, ma che magari rischia di mettere in difficoltà gli utenti alle prime esperienze di trading online. Ebbene, iniziamo col dire che i dividendi, in economia, sono delle percentuali di utile che una società consegna ai suoi azionisti, generalmente dopo avere definito il suo bilancio annuale. I dividendi sono soltanto una parte degli utili, che comprendono altre due “fette”: da una parte la percentuale che verrà accantonata come riserva legale; dall’altra una parte che verrà utilizzata come fondo per investimenti.

Tecnicamente parlando, i dividendi di cui sopra sono noti col nome di “dividendi normali”: una somma che gli azionisti si aspettano con regolarità. Al loro fianco troviamo i cosiddetti “dividendi straordinari”, che invece vengono erogati soltanto in situazioni, per l’appunto, fuori dall’ordinario. Tendenzialmente i dividendi vengono erogati sotto forma di denaro contante. C’è però anche la possibilità che vengano erogati direttamente in azioni: in questo caso, in Italia, si parla di “aumento gratuito di capitale”. Una pratica che porta sia vantaggi che svantaggi: l’azionista infatti si trova in possesso di un numero maggiore di azioni, ma, parallelamente, il loro valore individuale diminuisce.

Quali azioni con dividendi comprare

In generale le azioni con dividendi più interessanti e richieste sono sicuramente quelle emesse da aziende importanti e capitalizzate: aziende che il mercato tende a considerare un investimento a lungo termine piuttosto sicuro. Soprattutto quelle caratterizzate da una percentuale elevata di dividend yeld, ovvero da un rapporto tra dividendo annuo per azione corrisposto e prezzo di chiusura dell’anno di un’azione.

Da questo punto di vista Telecom è una vera e propria eccellenza nazionale: il colosso delle comunicazioni è infatti caratterizzato da un dividend yeld di oltre il 6%. Molto interessanti anche i dividend yeld di Terna (Rete Elettrica Nazionale) e di Poste Italiane, entrambi al di sopra della soglia del 4%. Ultimo, ma non ultimo, un leader del mercato statunitense, caratterizzato da un dividend yeld semplicemente impressionante: stiamo parlando di Veon, multinazionale russa delle telecomunicazioni caratterizzato da un rapporto dividendo-prezzo di oltre il 20%.